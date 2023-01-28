FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. MTV son ödeme tarihi ne zaman, hangi gün? DİKKAT MTV ve yapılandırma taksit ödemeleri için son yaklaşıyor!

MTV son ödeme tarihi ne zaman, hangi gün? DİKKAT MTV ve yapılandırma taksit ödemeleri için son yaklaşıyor!

28.01.2023 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MTV son ödeme tarihi birinci taksit ödemelerinin başlaması sonrası vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediliyor. Bilindiği üzere Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde ödemeler Ocak ve Temmuz aylarında 2 eşit taksitte ödeniyor. Araç sahipleri, "MTV son ödeme tarihi ne zaman, hangi tarihte?" soru ve konu başlıklarını arama motorlarında sorgulamaya devam ediyor. MTV ve yapılandırma taksit ödemeleri için son yaklaşıyor. İşte detaylar...

MTV son ödeme tarihi ne zaman, hangi gün? DİKKAT MTV ve yapılandırma taksit ödemeleri için son yaklaşıyor!

MTV son ödeme tarihi yaklaşıyor. 2023 için yeniden değerleme oranında yüzde 122,9 zam yapılması gereken MTV 2023 ücretleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yetki kullanması üzerine yarı yarıya düşürüldü. Yüzde 61,5 baz alınarak hesaplanan yeni Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri için son gün 31 Ocak. Peki, araç sahipleri MTV ödemelerini nereye yapacak? İşte ayrıntılar...

MTV SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

MTV ödemeleri 2 taksitte yapılıyor. 1 Ocak'ta başlayan MTV'nin birinci taksit ödemeleri 31 Ocak Salı günü sona erecek. İkinci ödemeler ise Temmuz ayında yapılacak.

MTV ÖDEMELERİ NEREYE YAPILACAK?

MTV ödemeleri, İnteraktif Vergi Dairesinden veya mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 02.00-23.45 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubelerinden ödenebiliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elektriğe indirim geliyor: Bakan Dönmez duyurdu: Yüzde 15-16...Elektriğe indirim geliyor: Bakan Dönmez duyurdu: Yüzde 15-16...
Heyecanla bekleniyordu! "Cumhuriyet tarihinin..."Heyecanla bekleniyordu! "Cumhuriyet tarihinin..."
Her karede ayrı bir detay! Togg, Almanya’da trafikte saniye saniye görüntülendi… Her karede ayrı bir detay! Togg, Almanya’da trafikte saniye saniye görüntülendi…
Anahtar Kelimeler:
mtv ödeme kredi kartı ile taksitli ödeme mtv ödeme tarihleri mtv ödemesi

En Çok Okunan Haberler

Hacker çetesi çökertildi, lideri 22 yaşında çıktı! Lüks yaşamı gözler önüne serildi

Hacker çetesi çökertildi, lideri 22 yaşında çıktı! Lüks yaşamı gözler önüne serildi

Cuma namazı sonrası tepki! Yaşlı adam 'Burada işin yok' dedi, İmamoğlu ise...

Cuma namazı sonrası tepki! Yaşlı adam 'Burada işin yok' dedi, İmamoğlu ise...

Konut kredisine büyük engel! Rayiç bedel yüzünden kredi çıkmıyor...

Konut kredisine büyük engel! Rayiç bedel yüzünden kredi çıkmıyor...

15 yaş üzeri arabası olanlar için flaş talep! 2019 yılında son bulmuştu: Hurda araç teşviki yeniden gündemde

15 yaş üzeri arabası olanlar için flaş talep! 2019 yılında son bulmuştu: Hurda araç teşviki yeniden gündemde

MTV, ehliyet ve trafik cezası borcu olanlar dikkat! En az yüzde 10’unun ödenmesi şartı ile…

MTV, ehliyet ve trafik cezası borcu olanlar dikkat! En az yüzde 10’unun ödenmesi şartı ile…

Gabar'dan yeni petrol rezervi sinyali: Bakan Dönmez duyurdu

Gabar'dan yeni petrol rezervi sinyali: Bakan Dönmez duyurdu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.