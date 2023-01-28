MTV son ödeme tarihi ne zaman, hangi gün? DİKKAT MTV ve yapılandırma taksit ödemeleri için son yaklaşıyor!

MTV son ödeme tarihi yaklaşıyor. 2023 için yeniden değerleme oranında yüzde 122,9 zam yapılması gereken MTV 2023 ücretleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yetki kullanması üzerine yarı yarıya düşürüldü. Yüzde 61,5 baz alınarak hesaplanan yeni Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri için son gün 31 Ocak. Peki, araç sahipleri MTV ödemelerini nereye yapacak? İşte ayrıntılar...

MTV SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

MTV ödemeleri 2 taksitte yapılıyor. 1 Ocak'ta başlayan MTV'nin birinci taksit ödemeleri 31 Ocak Salı günü sona erecek. İkinci ödemeler ise Temmuz ayında yapılacak.

MTV ÖDEMELERİ NEREYE YAPILACAK?

MTV ödemeleri, İnteraktif Vergi Dairesinden veya mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 02.00-23.45 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubelerinden ödenebiliyor.

