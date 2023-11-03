FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. MTV, trafik cezası, vergi, pasaport harcı... Yeniden Değerleme Oranı belli oldu: Tüm gözler Erdoğan'da!

MTV, trafik cezası, vergi, pasaport harcı... Yeniden Değerleme Oranı belli oldu: Tüm gözler Erdoğan'da!

03.11.2023 10:59 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

2024 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde belli oldu. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip, Vergi Usul Kanunu kaynaklı artırma veya azaltma yetkisini kullanmazsa 2024 yılında vergi ve harçlar yüzde 58,46 oranında artırılacak.

MTV, trafik cezası, vergi, pasaport harcı... Yeniden Değerleme Oranı belli oldu: Tüm gözler Erdoğan'da!

TÜİK'in enflasyon verilerini açıklamasıyla 2024 yılı yeniden değerleme oranları da belli oldu. Buna göre 2024 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Üretici Fiyat Enflasyonu (ÜFE), Ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 58,46 artış gösterdi.

Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, MTV, çeşitli harçlar, araç muayene ücreti, Gelir Vergisi tarife dilimleri ve idari cezalar bu orandan zamlanacak.

Yeniden değerleme, ÜFE'de 12 aylık ortalamalara göre hesaplanıyor.

ERDOĞAN'IN ARTTIRMA VE AZALTMA YETKİSİ VAR

Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanının, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50 azaltma ve yüzde 50 artırma yetkisi bulunuyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde ise Cumhurbaşkanının artırma yetkisi yüzde 50 olmakla birlikte, indirme yetkisi yüzde 80 düzeyinde. Cezalarda ise ilan edilen yeniden değerleme oranları değiştirilemiyor.

B SINIFI EHLİYET 3 BİN 945 LİRA

Yeni dönemde A sınıfı ehliyet 825 liradan 1308 liraya, B sınıfı ehliyet harcı ise 2 bin 489 liradan 3 bin 945 liraya çıkacak.

YURT DIŞI TELEFON HARCI 31 BİN 692 OLACAK

Öte yandan yurt dışından getirilen telefon harcı da artık bir çok telefon markasının Türkiye’deki satış fiyatının üzerine çıkacak. Eğer Cumhurbaşkanı Kararı ile özel bir düzenleme yapılmazsa, yurt dışından getirilen telefon harcı 20 bin liradan 31 bin 692 liraya yükselecek. Bu tutar yılbaşında önceki yeniden değerleme oranında artırılarak 6 bin 91 liraya yükseltilmiş ancak yıl içinde yeni bir Cumhurbaşkanı Kararı ile 20 bin liraya çıkarılmıştı.

İŞTE 2024'TE UYGULANACAK BAZI HARÇ VE CEZALAR

t2-k3x8


Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
4 aylık zam oranı kesinleşti! Ekim ayı enflasyonu beklenti altında kaldı:4 aylık zam oranı kesinleşti! Ekim ayı enflasyonu beklenti altında kaldı:
EKİM AYI ENFLASYONU SON DAKİKA: Milyonların beklediği veri TÜİK tarafından açıklandı! Ekim ayı TÜFE verisi belli olduEKİM AYI ENFLASYONU SON DAKİKA: Milyonların beklediği veri TÜİK tarafından açıklandı! Ekim ayı TÜFE verisi belli oldu
Kredi kartından nakit çekim mi, ihtiyaç kredisi mi? Kuruşu kuruşuna hesaplandı:Kredi kartından nakit çekim mi, ihtiyaç kredisi mi? Kuruşu kuruşuna hesaplandı:
Anahtar Kelimeler:
Yeniden Değerleme Oranı

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Babaannesine fırça götürmedi! Macun yerine protez...

Babaannesine fırça götürmedi! Macun yerine protez...

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

İstanbul'daki otelde düşerek hayatını kaybetmişti! Sır perdesi aralandı

İstanbul'daki otelde düşerek hayatını kaybetmişti! Sır perdesi aralandı

Sarhoş anne ağlamayı bırakmayan oğlunu defalarca karnından bıçakladı

Sarhoş anne ağlamayı bırakmayan oğlunu defalarca karnından bıçakladı

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.