MTV, trafik cezası, vergi, pasaport harcı... Yeniden Değerleme Oranı belli oldu: Tüm gözler Erdoğan'da!

TÜİK'in enflasyon verilerini açıklamasıyla 2024 yılı yeniden değerleme oranları da belli oldu. Buna göre 2024 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Üretici Fiyat Enflasyonu (ÜFE), Ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 58,46 artış gösterdi.

Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, MTV, çeşitli harçlar, araç muayene ücreti, Gelir Vergisi tarife dilimleri ve idari cezalar bu orandan zamlanacak.

Yeniden değerleme, ÜFE'de 12 aylık ortalamalara göre hesaplanıyor.

ERDOĞAN'IN ARTTIRMA VE AZALTMA YETKİSİ VAR

Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanının, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50 azaltma ve yüzde 50 artırma yetkisi bulunuyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde ise Cumhurbaşkanının artırma yetkisi yüzde 50 olmakla birlikte, indirme yetkisi yüzde 80 düzeyinde. Cezalarda ise ilan edilen yeniden değerleme oranları değiştirilemiyor.

B SINIFI EHLİYET 3 BİN 945 LİRA

Yeni dönemde A sınıfı ehliyet 825 liradan 1308 liraya, B sınıfı ehliyet harcı ise 2 bin 489 liradan 3 bin 945 liraya çıkacak.

YURT DIŞI TELEFON HARCI 31 BİN 692 OLACAK

Öte yandan yurt dışından getirilen telefon harcı da artık bir çok telefon markasının Türkiye’deki satış fiyatının üzerine çıkacak. Eğer Cumhurbaşkanı Kararı ile özel bir düzenleme yapılmazsa, yurt dışından getirilen telefon harcı 20 bin liradan 31 bin 692 liraya yükselecek. Bu tutar yılbaşında önceki yeniden değerleme oranında artırılarak 6 bin 91 liraya yükseltilmiş ancak yıl içinde yeni bir Cumhurbaşkanı Kararı ile 20 bin liraya çıkarılmıştı.

İŞTE 2024'TE UYGULANACAK BAZI HARÇ VE CEZALAR







