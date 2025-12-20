FİNANS

Muğla’da güvenli yollar için 155 Milyon TL’lik yatırım

Muğla Büyükşehir Belediyesi, ‘Güvenli Yollar’ sloganıyla il genelinde trafik güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Konforlu ve güvenli ulaşımın sağlanması amacıyla belediyenin sorumluluk alanında bulunan güzergâhlarda oto korkuluk imalatları devam ediyor.

Muğla'da güvenli yollar için 155 Milyon TL'lik yatırım

Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; düşey trafik levhaları, yatay yol çizgi uygulamaları ve oto korkuluk montajları eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor. Özellikle turizm sezonunda araç trafiğinin yoğunlaştığı ana arterler ile kırsal mahalle yollarında güvenlik önlemleri öncelikli olarak ele alınıyor.

2025 YILINDA 65 BİN 750 METRO OTO KORKULUK ÇALIŞMASI TAMAMLANDI!

Bu kapsamda 2024 yılı içerisinde 18 bin 450 metre oto korkuluk imalatı tamamlanırken, 2025 yılında ise 65 bin 750 metre oto korkuluk ile birlikte 5 bin metre motosiklet ve bisiklet sürücülerine yönelik bariyer montajı kısa sürede hayata geçirildi. Çalışmalar, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Oto korkuluk Uygulama Rehberi’nde belirtilen standartlara uygun şekilde, tehlike arz eden yol kenarlarında titizlikle sürdürülüyor.

155 MİLYON TL'LİK GÜVENLİK YATIRIMI!

Muğla genelinde 2024 yılından bugüne kadar toplam 84 bin 200 metre çelik oto korkuluk ve 5 bin metre motosiklet/bisiklet bariyeri montajı gerçekleştirilirken, bu çalışmalar için toplam 155 milyon TL yatırım yapıldı. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, il genelinde trafik güvenliğini artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Seydikemer Çayan Mahallesi sakinlerinden Tevfik Konutçu, "Burası daha önce çok dardı. Daha sonradan genişletildi. Ve burası aşağı uçurum olduğu için karşılıklı arabalar geldiği zaman yol verme sıkıntısı vardı. Tehlike arz ediyordu aşağı uçurum olduğu için. Bu bariyer sayesinde bu tehlikede ortadan kalkmış oldu" dedi.
Seydikemer Söğütlüdere Mahalle Muhtarı Yasin Konukçu, "Söğütlere mahallesinde bulunan yolumuz tehlikeli ve uçurumdu, virajlıydı. Muğla Büyükşehir Belediyemizden halkımızın ve köylümüzün talebi üzerine çelik korkuluk bariyer talebinde bulunduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız olumlu karşıladı. Bu hizmetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Süleyman Özdemir, "Sorumluluk alanımızda bulunan yollarımızda, turizmde yoğun kullanılan yollarda ve kırsal alanlarda oto korkuluk imalatlarımızı yapıyoruz. Bu kapsamda 2024 yılından bu yana 84 bin 200 metre oto korkuluk imalatını tamamladık. İmalat yaptığımız yerler, karayollarındaki riskli bölgeler ve trafik kazalarının yoğun olduğu bölgelerde bu imalatlarımızı gerçekleştiriyoruz. Ayrıca 5 bin metrelik oto korkuluk bölümünde bisiklet ve motosiklet sürücülerine yönelik koruyucu bariyer imalatı da yapmış bulunmaktayız. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak ilimizde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla bu tür yerlerdeki uygulamalarımızı devam edeceğiz" dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yol güvenliği çalışmalarının temel önceliklerinden biri olduğunu, Muğla’nın dört bir yanında vatandaşların günlük yaşamda kullandığı yolların daha güvenli hale gelmesinin büyük önem taşıdığını, uçurum, dere kenarı ve dar güzergâhlarda yaşanabilecek kazaların önüne geçmek adına ‘Güvenli Yollar’ anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini açıkladı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Muğla güvenlik
