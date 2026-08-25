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Muğla’dan 55 milyon avroluk ihracat! Yavru balıklar dünyaya açılıyor

Türkiye'nin su ürünleri yetiştiriciliği ve ihracatında lider kenti Muğla'da, modern kuluçkahanelerde üretilen çipura ve levrek yavruları, özel sistemlerle donatılmış araç, gemi ve kargo uçaklarıyla yurt dışına gönderiliyor.

Muğla’dan 55 milyon avroluk ihracat! Yavru balıklar dünyaya açılıyor

Türkiye’nin su ürünleri yetiştiriciliği ve ihracatında öne çıkan Muğla’da, modern kuluçkahanelerde yetiştirilen çipura ve levrek yavruları, özel donanımlı araçlar, gemiler ve kargo uçaklarıyla farklı ülkelere gönderiliyor. Kent, sofralık balık üretiminin yanı sıra yavru balık üretiminde de Türkiye’nin en önemli merkezlerinden biri konumunda bulunuyor.

Türkiye’nin su ürünleri yetiştiriciliğinde 167 bin ton üretim ve yüzde 26’lık payla lider olan Muğla’da, 23 kuluçkahanenin toplam yıllık yavru balık üretim kapasitesi yaklaşık 900 milyon adet seviyesinde bulunuyor.

Muğla’dan 55 milyon avroluk ihracat! Yavru balıklar dünyaya açılıyor 1

900 MİLYON YAVRU BALIK ÜRETİM KAPASİTESİ

Türkiye’nin yavru balık ihtiyacının yaklaşık yüzde 75’ini karşılayan Muğla’daki kuluçkahanelerde üretilen balıkların bir bölümü başta Umman, Tunus, Kuveyt, Arnavutluk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç ediliyor.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte denizlerde su ürünleri yetiştiriciliğinin 1986 yılında gerçekleştirilen başarılı çalışmaların ardından hızlı bir gelişim gösterdiğini belirtti. Baydar, sektörün ilk dönemlerinde yetiştiricilikte kullanılacak balık yavrularının doğadan toplandığını, 2000’li yıllarda ise Bakanlığın öncülüğünde deniz balıkları kuluçkahanelerinin kurulmaya başlandığını aktardı. Özel sektör yatırımlarının da artmasıyla yavru balık üretiminde önemli bir kapasiteye ulaşıldığını ifade etti.

Modern tesislerde uygulanan kapalı devre su sistemleri, iklimlendirme ve fotoperiyot yöntemleri sayesinde yılın 12 ayı yavru balık üretimi yapılabiliyor. Baydar, Muğla’nın bu alanda Türkiye’nin en önemli üretim merkezi haline geldiğini belirterek şu bilgileri verdi:

"İlimizde toplam 900 milyon kapasiteye sahip 23 adet deniz balıkları kuluçkahanesi mevcut. Ülke ihtiyacının yüzde 75'ini karşılayan bu kuluçkahanelerden aynı zamanda yurt dışına da ihracat yapılıyor. 2025 yılında Umman, Tunus, Kuveyt, Arnavutluk ve KKTC'ye toplam 33 milyon yavru balık ihraç edildi."

Muğla’dan 55 milyon avroluk ihracat! Yavru balıklar dünyaya açılıyor 2

1 MİLYON 320 BİN ÇİPURA TUNUS’A GÖNDERİLİYOR

Baydar, son olarak 1 milyon 320 bin çipura yavrusunun Tunus’a gönderilmek üzere hazırlandığını söyledi. Ortalama 4,5 gram ağırlığındaki yavruların gemiye yüklendiğini belirten Baydar, "Ortalama 4,5 gram büyüklüğündeki 1 milyon 320 bin çipura yavrusu gemiye yüklendi ve Tunus'a gidiyor." dedi.

Muğla Kültür Balıkçıları Derneği Başkanı ve Kılıç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Bozan da Muğla merkezli şirketlerin Türkiye’nin farklı bölgelerinde üretim gerçekleştirdiğini ve sektörün büyümesinde önemli katkı sağladığını ifade etti.

Türkiye’nin levrek ve çipura üretiminde dünya çapında önemli bir noktaya geldiğini belirten Bozan, Muğla’nın ise bu üretimin lokomotifliğini üstlendiğini söyledi. Özellikle 2004 yılından sonra kültür balıkçılığının desteklenmesiyle sektörün açık denizlere taşınması ve modern üretim yöntemlerine geçiş konusunda önemli adımlar atıldığını dile getiren Bozan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sektöre katkı sağlayan yetkililere teşekkür etti.

Muğla’dan 55 milyon avroluk ihracat! Yavru balıklar dünyaya açılıyor 3

YAVRU BALIKTA 12 AY KESİNTİSİZ ÜRETİM

Balık yavrusu üretiminde anaçların ıslah edilerek stoklandığını anlatan Bozan, geliştirilen teknolojiler sayesinde yıl boyunca üretimin sürdürülebildiğini kaydetti.

Bozan, üretim sürecini şöyle anlattı: "Anaç balığımızı kendimiz ıslah ederek stokluyoruz. Anaçlardan fotoperiyot dediğimiz yöntemlerle yılın 12 ayı yumurta alabilir pozisyondayız. Aldığımız yumurtaları yavru haline getirip denize indiriyoruz. Yavru balığı başta Tunus, Arnavutluk, Dubai, Suudi Arabistan olmak üzere farklı ülkelere, ayrıca geçmişte Dominik ve Amerika gibi ülkelere ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ihraç ediyoruz."

Muğla’da üretilen yavru balıkların ihracatının yalnızca balık sevkiyatından ibaret olmadığına dikkati çeken Bozan, Türk firmalarının farklı ülkelerdeki üreticilere bilgi ve danışmanlık desteği de sunduğunu belirtti. Bozan, bazı ülkelerin yetişmiş personeli de transfer ettiğini ifade etti.

Muğla’dan 55 milyon avroluk ihracat! Yavru balıklar dünyaya açılıyor 4

YAVRU BALIK İHRACATINDAN 55 MİLYON AVRO GELİR

Bozan, yavru balık ihracatından elde edilen gelirin yaklaşık 55 milyon avroya ulaştığını belirterek şöyle konuştu:

"Yavru balık ihracatından elde ettiğimiz rakam 55 milyon avro civarında. Bu da aslında ciddi bir rakam. Çok küçük bir parçasını vermemize rağmen yavru balığı bizden almalarının sebebi bizim bu konudaki ustalığımız ve tecrübemiz. Onlara aynı zamanda üretimsel anlamda yerine göre danışmanlık da veriyoruz. Hatta yetişmiş personelimizi transfer edenler de var."

Muğla’daki modern kuluçkahaneler, yetişmiş insan kaynağı ve üretim tecrübesiyle Türkiye’nin su ürünleri sektöründeki gücünün uluslararası pazarlara taşınmasına katkı sağlıyor. Sektör temsilcileri, bu alandaki üretim ve ihracatın gelecek dönemde de büyümesini bekliyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
balık Muğla İhracat
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