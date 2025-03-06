Muğla’nın Şubat ayı su ürünleri ihracatı 86,3 milyon dolar

Ege Bölgesinin Ege İhracatçı Birlikleri, şubat ayında 1 milyar 419 milyon dolarlık ihracata imza attı. 2024 yılı şubat ayında 1 milyar 572 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren EİB’nin 2025 yılı şubat ayında ihracatı yüzde 10 azaldı.

EİB bünyesindeki 12 ihracatçı birliğinin 3’ü Şubat ayında ihracat artışı yakalarken, 9 ihracatçı birliği 2024 yılı şubat ayı ihracat seviyesinin altında kaldı. Şubat ayında EİB’de 5 birlik ihracatta 100 milyon dolar barajını aşmayı başardı.

Yumurta ihracatına getirilen fonla sarsılan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, bu gelişmeye rağmen şubat ayında 132 milyon dolarlık ihracatla zirve takibini sürdürmeyi başardı. 132 milyon su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatın su ürünlerinde Türkiye lideri olan Muğla, 86,3 milyon dolarlık bölümünü yaptı.

EGE BÖLGESİ 2 MİLYAR 389 MİLYON DOLAR İHRACAT YAPTI

Ege Bölgesi’nin ihracatı şubat ayında 2 milyar 413 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. 2024 yılı şubat ayında 2 milyar 609 milyon dolarlık ihracat yapan Ege Bölgesi’nin ihracatı yüzde 7,5 düşüş gösterdi.

Türkiye’nin ihracat performansının, küresel ekonomik şartların ve bölgesel dinamiklerin etkisiyle dalgalanmaya devam ettiğini vurgulayan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, İzmir ve Ege Bölgesi’ndeki ihracatçılar olarak, mevcut şartlar altında ellerinden gelen katkıyı sunmaya devam ettiklerini kaydetti. Eskinazi, "Ülkemizin 2025 yılı için koyduğu 280 milyar dolar ihracat hedefi doğrultusunda ilerlemek için çeşitli teşvik mekanizmalarının ve destekleyici politikaların devreye girmesi kritik önem taşıyor" diyen Eskinazi, "Eğer şartlar ihracatçılar lehine gelişirse hedefe ulaşmak mümkün olabilir, ancak mevcut şartlar devam ettiği sürece hedeflere ulaşmanın zor olduğu görülüyor. Önümüzdeki süreçte hedeflere ulaşmak adına, küresel ekonomik şartlar ve ülkemizin iç dinamikleri yakından takip edilerek ihracatı artırıcı adımların hızla atılması büyük önem taşıyor" şeklinde konuştu. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır