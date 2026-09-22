Dünyaca ünlü Türk iş adamı milyonluk yalıya talip oldu! Teklif ettiği rakam dudak uçuklattı

İstanbul Boğazı’nın Kanlıca kıyısında bulunan Yağcı Hacı Şefik Bey Yalısı için satış görüşmelerinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Tarihi yapı, Faruk Yalçın’ın 2008 yılında hayatını kaybetmesinin ardından mirasçıları tarafından satışa çıkarılmıştı.

Yalıya talip olan isim ise ABD’de yaşayan iş insanı Hamdi Ulukaya oldu. 11,3 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin Türkü olarak gösterilen Ulukaya’nın, İstanbul’da daha fazla vakit geçirme planı doğrultusunda kentte konut arayışına girdiği belirtildi.

YALIYI GEZDİ, TEKLİFİNİ İLETTİ

Sabah'ta yer alan habere göre Hamdi Ulukaya, İstanbul’daki konut arayışı sırasında Yağcı Hacı Şefik Bey Yalısı’nı ziyaret etti. Tarihi mülkü inceleyen ve yalıyla ilgili ayrıntılı bilgi alan Ulukaya’nın, ziyaretin ardından satın alma teklifini sunduğu aktarıldı.

Yalının satış fiyatının 55 milyon dolar olarak belirlendiği ifade edilirken, bu rakamın güncel kur üzerinden yaklaşık 2 milyar 680 milyon liraya denk geldiği belirtildi.

İLK FİYAT 70 MİLYON DOLARDI

Satış sürecinin başlangıcında yalı için 70 milyon dolar istendiği kaydedildi. Ancak bu bedelle alıcı bulunamaması üzerine satış fiyatının 55 milyon dolara çekildiği aktarıldı.

ULUKAYA'NIN TEKLİFİ 30 MİLYON DOLAR

Hamdi Ulukaya’nın ise yalı için 30 milyon dolar teklif ettiği öne sürüldü. Yaklaşık 1 milyar 460 milyon liraya karşılık gelen bu teklif ile mevcut satış bedeli arasında 25 milyon dolarlık fark bulunuyor.

Yalçın ailesinin, Ulukaya tarafından sunulduğu belirtilen 30 milyon dolarlık teklife nasıl bir yanıt vereceği ise henüz kesinleşmedi.