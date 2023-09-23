‘Muhakkak göz önünde bulundurun…’ Gram altın fiyatı için dikkat çeken sözler: Ekim ayı itibarıyla başlıyor…

Küresel pay piyasaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararları sonrasında yılın geri kalanında bankanın bir faiz artışına daha gidebileceğinin sinyalini vermesiyle negatif bir seyir izlerken, gelecek hafta gözler ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

FED, FAİZLERİ 22 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE BIRAKTI

Hafta genelinde, küresel çapta merkez bankalarının para politikası kararları açıklanırken, gelecek döneme dair alınan sinyallerle faizlerin uzun bir süre yüksek seviyelerde tutulabileceği beklentisi arttı. Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında bıraktı.

POWELL’DAN FAİZ ARTIRIMI MESAJI

Karar sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, uygun olması halinde faiz oranlarını daha da artırmaya hazır olduklarını belirterek, enflasyonun sürdürülebilir şekilde hedefe doğru indiğinden emin olana kadar para politikalarını kısıtlayıcı seviyede tutma niyetinde olduklarını söyledi.

Bu toplantıda aldıkları politika faizini sabit tutma kararlarının para politikasında istedikleri duruşa ulaştıkları anlamına gelmediğini ifade eden Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin çoğunun bu yıl kalan 2 toplantıda faiz oranlarını bir kez daha artırmanın uygun olacağını öngördüğünü aktardı.

Powell, ekonomide "yumuşak inişin" öncelikli hedefleri olduğunu vurgulayarak, bunca zamandır bunu başarmaya çalıştıklarını kaydetti. Toplantının ardından yayımlanan Fed'in ekonomiye ilişkin projeksiyonları ve politika faizine ilişkin üyelerin beklentilerinin yer aldığı "dot plot" grafiğinde federal fon oranına ilişkin tahmin, bu yıl sonu için yüzde 5,6 olarak korunarak bir faiz artışının daha sinyalini verdi.

“FAİZLER UZUN SÜRE YÜKSEK KALABİLİR”

Fed'in federal fon oranına ilişkin 2024 yılı için tahmini yüzde 4,6'dan 5,1'e, 2025 yılı için de yüzde 3,4'ten 3,9'a yükseltildi. Fed'in 2026 yılına ilişkin faiz öngörüsü ise yüzde 2,9 oldu. Uzun dönem ortalama faiz beklentisi ise yüzde 2,5'te tutuldu. Banka'nın enflasyon tahminleri ise bu yıl için yüzde 3,2'den 3,3'e yükseltildi, 2024 için yüzde 2,5 olarak korunurken, 2025 yılı için yüzde 2,1'den 2,2'ye çıkarıldı. Enflasyon tahmini 2026 için yüzde 2 oldu. Analistler, Fed'in beklenenden daha uzun süre faizleri yüksek seviyelerde tutacağına ilişkin sinyallerin projeksiyonda verildiğini söyledi.

FED SONRASI ALTINA KOŞTULAR

Fed'in faiz kararıyla birlikte doların değer kazanması ve hisse senedi piyasalarında değer kayıplarının görülmesiyle yatırımcıların güvenli limanlara yöneldi ve altının onsu haftayı yüzde 0,1 artışla 1.925 seviyesinden tamamladı.

TCMB, FAİZ KARARI SONRASI ALTIN VE DOLAR YÜKSELİŞE GEÇTİ

Yurt içinde ise TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını piyasa beklentileri doğrultusunda 500 baz puan artırarak yüzde 30'a çıkardı. Bu gelişme sonrası 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,66 artışla 1.683 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,65 kazançla 11.160 liraya yükseldi. Doların satış fiyatı yüzde 0,69 değer kazanarak 27,1660 lira, euronun satış fiyatı yüzde 0,56 yükselişle 28,9830 lira oldu. Peki önümüzdeki dönemde altın fiyatları ne olur? Gram altın düşecek mi yükselecek mi? Uzman isim İslam Memiş tüm bu merak edilen sorulara tek tek yanıt verdi.

ONS ALTIN İÇİN 2000 DOLAR KRİTİK SINIR

Ekran ve piyasa arasında 40 liralık makas farkı olduğunu ifade eden Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “Altın fiyatları bu hafta dar bant aralığında işlemler gerçekleştirdi. Fed faiz kararı sonrası 1913 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altın, şu anda 1925 dolar seviyesinde. Ons altın için 1910 dolar güçlü bir destek seviyesi ancak toparlanma gelebilir. Kısa vade için ons altın fiyatında 1910-1950 dolar direncini takip edeceğim. Orta ve uzun vade için ise 2000 dolar seviyesinin üzerindeki rakamlar mümkün gözüküyor. Fed'in belirsizliği hala piyasalarda devam ediyor. Altın fiyatları için bir yön kırılımı yok. Fed, faiz artırımını bu ay pas geçti. Ancak tekrar bir faiz artışına gidilebileceği yönünde şahin tonlu bir açıklama yapıldı. Bu da piyasalarda yeni bir fiyatlamayı zorlaştırıyor. Ama görünen o ki 2000 dolar üzerinde ataklar gerçekleştirmek isteyen bir ons altın var karşımızda” dedi.

İSLAM MEMİŞ’TEN GRAM ALTIN TAHMİNİ

Gram altın fiyarları için de tahmin ve değerlendirmelerde bulunan uzman isim şunları kaydetti:

“Ben şu anki kısa vadeli baskılanmanın altın fiyatları için bir alım fırsatı sunduğunu düşünüyorum. Gram altın için kısa vadede 1700-1720 bant aralığını takip etmeye devam ediyorum. Ama Ekim ayı itibariyle gram altın fiyatı için yukarı yönlü hareketler başlayabilir. Gram altın 2023 yılını 1800-1880 TL aralığında tamamlayabilir. 2024 yılında gram altın için beklediğim seviye 2500 TL seviyesi. Ben bu yatay sürecin özellikle altın yatırımcısına iyi fırsatlar sunduğunu düşünüyorum. Gram altın fiyatında resmi kur ile çarşı piyasası arasında 40 TL'lik bir makas aralığı var. Resmi kur tarafına aldanıp alım yapmayanlar, fiyat düşük diyenler serbest piyasalarda 1710 TL seviyesinin altında bir gram altın yok. Farklılığı muhakkak göz önünde bulundurmalılar.”



