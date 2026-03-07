Muhasebe Terimlerinin Kaçını Doğru Tahmin Edebileceksin?

1/8
Amortisman ne anlama geliyor?
Bir borcun tamamen silinmesi
Bir varlığın zamanla değer kaybetmesinin giderleştirilmesi
Kârın ortaklara dağıtılması
Vergi borcunun ertelenmesi
2/8
Aktif hesaplar genel olarak neyi ifade ediyor?
İşletmenin sahip olduğu varlıkları
3/8
Pasif hesaplar bunlardan hangisini kapsıyor peki?
4/8
Mizan ne için hazırlanır?
Kâr dağıtımını planlamak için
Hesapların borç-alacak eşitliğini kontrol etmek için
Maaş bordrosu oluşturmak için
5/8
Brüt kâr neyi ifade ediyor?
Tüm giderler düşüldükten sonraki kazancı
Sadece satışlardan elde edilen toplam geliri
Satışlardan maliyetler düşüldükten sonraki kârı
6/8
Cari hesap ne için kullanılıyor ?
Sadece banka işlemleri için
Müşteri ve tedarikçi borç-alacak takibi için
7/8
Bilanço hangi tarih itibarıyla hazırlanıyor?
Belirli bir dönemi kapsayacak şekilde
Belirli bir tarih itibarıyla
8/8
Son olarak stok neyi ifade ediyor?
Satılmak üzere elde tutulan malları