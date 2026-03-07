FİNANS

Muhasebe Terimlerinin Kaçını Doğru Tahmin Edebileceksin?

Muhasebe çoğu kişi için karmaşık tablolar, bol rakam ve ilk bakışta anlaşılmayan terimler demek. Oysa bu kavramların büyük bir kısmı aslında günlük işleyişin oldukça mantıklı parçaları. Bu testte muhasebe terimlerine ne kadar aşina olduğunu ölçüyor, gerçekten bildiklerinle sadece tahmin ettiklerini ayırıyoruz.

Hazırsan başlayalım!

1/8

Amortisman ne anlama geliyor?

Bir borcun tamamen silinmesi
Bir varlığın zamanla değer kaybetmesinin giderleştirilmesi
Kârın ortaklara dağıtılması
Vergi borcunun ertelenmesi
2/8

Aktif hesaplar genel olarak neyi ifade ediyor?

İşletmenin borçlarını
İşletmenin gelirlerini
İşletmenin sahip olduğu varlıkları
Dönem zararlarını
3/8

Pasif hesaplar bunlardan hangisini kapsıyor peki?

Stokları
Alacakları
Giderleri
Borçları ve özkaynakları
4/8

Mizan ne için hazırlanır?

Vergi hesaplamak için
Kâr dağıtımını planlamak için
Hesapların borç-alacak eşitliğini kontrol etmek için
Maaş bordrosu oluşturmak için
5/8

Brüt kâr neyi ifade ediyor?

Tüm giderler düşüldükten sonraki kazancı
Sadece satışlardan elde edilen toplam geliri
Satışlardan maliyetler düşüldükten sonraki kârı
Net kâr ile aynı şeydir
6/8

Cari hesap ne için kullanılıyor ?

Sadece banka işlemleri için
Müşteri ve tedarikçi borç-alacak takibi için
Maaş ödemeleri için
Vergi hesaplamak için
7/8

Bilanço hangi tarih itibarıyla hazırlanıyor?

Belirli bir dönemi kapsayacak şekilde
Günlük olarak
Belirli bir tarih itibarıyla
Sadece yıl ortasında
8/8

Son olarak stok neyi ifade ediyor?

Demirbaşları
Satılmak üzere elde tutulan malları
Hizmet gelirlerini
Nakit parayı
