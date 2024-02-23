Mühendise 25 bin işçiye 35 bin lira maaş! Patronlar isyan etti, işçi ithali' gündemde!

Patronların sanayi ve inşaat sektörlerindeki ara eleman arayışı devam ediyor. Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TUSİD) Başkanı Bekir Topuz, "Mühendis alırken 500 tane başvuru oluyor, kaynakçı için başvuru yok. Usta 35 bin, yeni başlayan mühendis 25 bin TL alıyor" dedi. Topuz, yurt dışından çalışan ithalinin önünün açılmasını talep etti.

Ekonomim'den İmam Güneş'in haberine göre, sektörün yaklaşık 80 bin kişiyi istihdam ettiğini belirten Bekir Topuz, “Türkiye’nin en büyük sıkıntısı ara eleman. Artık insan ithal etmemiz lazım. Bunu kontrollü şekilde yapmalıyız. Her firma eksik çalışan sayısıyla üretim yapıyor. Bugün başvuru gelse 100 kişiyi bir anda alacak firmalarımız var. Eleman eksikliği nedeniyle de kapasiteyi yükseltemiyoruz. Mühendis alırken 500 tane başvuru oluyor, kaynakçı için başvuru yok. Usta 35 bin, yeni başlayan mühendis 25 bin TL alıyor. Mühendise ‘gel sana lazer makinesi öğretelim, 40 bin verelim’ diyoruz. ‘Ben mühendisim, masa başında çalışayım’ diyor. Bu sorun artık sadece bizim değil, tüm sektörlerin sorunu oldu.” ifadelerini kullandı.







