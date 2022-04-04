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Muhtarların maaşına 780 lira zam! Ekonomi teklifi Meclis'te

04.04.2022 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muhtarların maaşlarını yükseltecek düzenleme bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak. Teklif ile muhtar maaşlarına zam yapılacak. Bu düzenlemeden yaklaşık 50 bin muhtar yaralanacak. Düzenlemenin ardından muhtar maaşları 4 bin 253 lira 40 kuruş olacak. İşte son dakika haberinin detayları...

Muhtarların maaşına 780 lira zam! Ekonomi teklifi Meclis'te

Muhtarların maaşları yükseliyor. Muhtarlara verilen aylık ödeneğin net tutarının net asgari ücretin altında kalması halinde aradaki fark, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ayrıca ödenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhtarlara maaş artışı müjdesini ocak ayında vermişti. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeleri devam eden "vergi ve ekonomi paketi" ile muhtar maaşlarına 780 lira 59 kuruş iyileştirme yapılacak.

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Düzenlemeyle faizsiz konut satışı yapan bazı şirketlerin tasfiyesiyle oluşan mağduriyetler giderilecek. O şirketlerde paraları bulunan yaklaşık 50 bin kişiye iki seçenek sunulacak. Alacaklılar, isterlerse faaliyetine devam eden firmalara hakları korunarak geçebilecek. Sistemde kalmak istemeyenlere ise TMSF tarafından paraları geri ödenecek.

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TRT Haber'e göre, teklifle, Vergi Usul kanunundaki kaçakçılık suçuna etkin pişmanlık hükmü de eklenecek. Finans sektöründe kurumlar vergisi yüzde 25 olarak uygulanacak. Özel sağlık kuruluşunda hekimlik yapanlar, serbest meslek kazancı ile vergilendirilecek.

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