FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Müjde, artık önü açıldı! Ev hanımları bu yöntemle emekli olabiliyor...

Müjde, artık önü açıldı! Ev hanımları bu yöntemle emekli olabiliyor...

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.05.2020 12:22 | Son Güncelleme

Bugüne kadar iş hayatının sonlanması ile primini ve yaşını doldurmuş her Türk vatandaşı emekli olma hakkına sahipti fakat son yasa tasarısı ile artık hayatı boyunca hiç çalışmamış bir ev hanımı da emekli olma hakkına sahip olabilecek. Peki, bu haktan kimler yararlanabilecek? Emeklilik şartları neler? Emekli olabilmeleri için ev hanımlarının neler yapması gerekiyor? İşte bu soruların cevabı...

Müjde, artık önü açıldı! Ev hanımları bu yöntemle emekli olabiliyor...

2020 Ocak ayında TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi)'ye bir yasa teklifi sunuldu. Bu yasa teklifine göre en az 25 senelik evli, 50 yaşını doldurmuş fakat emekli olamamış, halihazırda çalışmayan bütün kadın vatandaşlara emeklilik hakkı verilmesi kararlaştırıldı. Sigorta girişi yapılmamış ya da hayatı boyunca herhangi bir işte çalışmamış ev hanımlarına dair emekli olma yasa tasarısı düzenlendi. Sigortası bulunmayan veya evliliği 25 yıldır devam eden kadınlara verilen hakkı düzenleyen Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda değişiklik yapılması istendi. Kanunun yürürlüğe girmesi durumunda; çalışma hayatı olsun ya da olmasın bütün ev hanımları borçlanma vasıtası ile emekli olma hakkına sahip olacak. Ev hanımlarının borçlanarak emekli olabilmesi doğum borçlanması ya da çalışılan sürenin borçlu sayılması olarak kabul edilecek. Daha önce sigorta yaptırılmadığı ve bu yüzden sigorta primleri ödenmediği için bu primleri kişinin kendisinin ödemesi gerekecek. Ayrıca yurt dışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kadınlar da bu haktan yararlanabilecek.

EV HANIMLARININ EMEKLİ OLABİLMESİ İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

Emeklilik ile ilgili yasa teklifine göre çalışmayan kadınların yerine getirmesi gereken bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlardan herhangi birinin eksik olması durumunda emeklilik başvurusu yapılamayacaktır.

Bu şartlara göre kişinin:

SGK (Sosyal Sigortalar Kurumu)'da başvuru yapılan tarihte aktif herhangi bir sigorta kaydının bulunmaması
Vergisiz esnaflık için evde en az bir iş kolunda aktif olarak üretimde bulunması (örgü, dikiş, makrome..)
Gelir vergisine tabii olmaması (Herhangi bir gelirinin olmaması)
18 yaşından büyük olması
Halihazırda emekli olmaması
50 yaşını doldurmuş olması (1970 yılında ya da öncesinde doğmuş oması)
Yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olması
En az 25 senelik evli olması (1995'te veya daha öncesinde evlenmiş olması) gerekmektedir.

ÖDENMESİ GEREKEN PRİM SAYISI

Sigortanın başlangıç gününden itibaren 25 yıl boyunca prim ödemesi yapmak gerekiyor. Ayrıca kişi, 25 yılı doldurmuş olsa dahi 58 yaşına gelmeden emekli olamıyor. Yaşın hesaba katılması ile 25 sene yani 9000 gün prim ödemek yerine; 5400 gün yani 15 sene prim ödeyip 61 yaşında da emekli olmak mümkün. Kişi bu iki seçenekten herhangi birini seçmekte özgür. Sadece başvuru yapılan esnada çalışmıyor olmak gerekiyor. Eğer ki emeklilikten önce 3,5 yıl sigortalı çalışılırsa, ödenmesi gereken prim sayısı 7200 güne (20 yıla) düşüyor.

Yılbaşından itibaren asgari ücrete gelen zamla birlikte borçlanmaların tutarlarında da birtakım değişiklikler oldu. Günümüz itibari ile günlük yurt dışı borçlanma tutarı 44,14 TL; diğer borçlanmalar ise 31,39 TL olarak belirlendi. Yasanın kabul edilmesi durumunda hayatı boyunca çalışmamış bir ev hanımının borçlanması, yurt dışı borçlanması şeklinde değerlendirilirse 7200 güne 317.808 Türk lirası; doğum borçlanması olarak değerlendirilirse 226 bin Türk lirası olarak kabul edilecek.

Yasaya göre ev hanımlarının en alt sigorta primi ayda 709,41 TL; en üst sigorta primi ise 5.320,64 TL olarak belirlenmiştir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'da trafik koronavirüs dinlemedi İstanbul'da trafik koronavirüs dinlemedi
Altın alacaklar bu habere dikkat!Altın alacaklar bu habere dikkat!
Ev hanımlarının emeklilik hayali gerçek oluyor! Ev hanımlarının emeklilik hayali gerçek oluyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sokağa çıkma kısıtlamasında flaş gelişme! O iller muaf tutuldu

Sokağa çıkma kısıtlamasında flaş gelişme! O iller muaf tutuldu

Emniyet müdür yardımcısı ve komiserden çiftlik evinde parti!

Emniyet müdür yardımcısı ve komiserden çiftlik evinde parti!

Şehirler arası taşımacılıkta 'korona fırsatçıları'! 3 katı para istiyorlar

Şehirler arası taşımacılıkta 'korona fırsatçıları'! 3 katı para istiyorlar

Otellere sertifikasyon almaları için 'izolasyon odası' şartı

Otellere sertifikasyon almaları için 'izolasyon odası' şartı

Akaryakıtta indirim bekleyenlere kötü haber

Akaryakıtta indirim bekleyenlere kötü haber

Toyota bu yıl faaliyet karında yüzde 79 düzeyinde kayıp bekliyor

Toyota bu yıl faaliyet karında yüzde 79 düzeyinde kayıp bekliyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Çoğu vatandaşın haberi yok! SGK ayda 2135 TL veriyor...

Çoğu vatandaşın haberi yok! SGK ayda 2135 TL veriyor...

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Devlet 960 TL kira desteği veriyor!

Devlet 960 TL kira desteği veriyor!

Benzin ve motorine büyük zam geliyor

Benzin ve motorine büyük zam geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
3 milyonu aşkın kredi kartıyla ilk kez online alışveriş yapıldı

3 milyonu aşkın kredi kartıyla ilk kez online alışveriş yapıldı

Kuveyt Türk konut, araç ve ihtiyaç finansmanında indirime gitti

Kuveyt Türk konut, araç ve ihtiyaç finansmanında indirime gitti

Gram altın ne kadar oldu?

Altın alacaklar bu habere dikkat!

3600 Ek göstergede son durum nedir? Sağlık-Sen'den 3600 ek gösterge talebi!

Sağlık-Sen'den 3600 ek gösterge talebi!

IMF’den Mısır’a koronavirüs kredisi

IMF’den Mısır’a koronavirüs kredisi

Borsa, güne yükselişle başladı

Borsa, güne yükselişle başladı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.