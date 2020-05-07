Müjde! Bu tarihten önce girişi olanlar 10 yılda emekli oluyor! İşte şartlar...

Sigortalı olarak çalışan kişilerin emekli olması için belirlenen şartları yerine getirmesi gerekir. Bu şartlar arasında sigorta başlangıç tarihi, hizmet süresi, kişinin adına ödenen prim miktarı, yaş ve cinsiyet gibi maddeler bulunur.
2000'li yılların milat kabul edilmesi ile düzenlenen yasalar çerçevesinde sigorta başlangıç tarihi belirleyici olmaya başlamıştır. Özellikle 1999 ve öncesinde SGK girişi olan vatandaşların emeklilik konusunda daha avantajlı konumda oldukları inkar edilemez. İşte karşınızda 1999 ve öncesindeki tarihlerde SGK girişi olanların emeklilik konusundaki avantajları...
1999 tarihi ve öncesinde SGK girişi olanlar, erken emeklilik ile daha yüksek emekli maaşı alma yolunda önemli bir adım atarlar. Ancak kişilerin bu avantajlardan yararlanmak için 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında belirlenen kriterlere uygun olunması gerekir.
Kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumuna 9 Eylül 1999 ve öncesindeki tarihlerde sigortalı olarak bildirilmesi gerekir. Başka bir ifade ile sigortalılık statüsüne bakılmaksızın çalışanların sigorta başlangıç tarihi 9 Eylül 1999 ve öncesine ait olması şarttır.
Erken emeklilik kapılarının aralanması için kişinin 15 yıllık hizmet süresini tamamlaması istenir. 15 yıllık sigortalılık süresi 9 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 tarihleri arasında tamamlanmalıdır.
Sigortalı olarak çalışanların adına SGK'ya 3600 günlük sigorta priminin ödenmesi şarttır.
9 Eylül 1999 ve öncesindeki sigorta başlangıç tarihi kıstası için staj başlangıcı kabul edilmez.
9 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı olan kişilerin belirlenen sigortalılık süresi ile 3600 prim gününü tamamladıkları tarihleri emeklilik yaşını belirler.
Kadınlar için emeklilik yaşı;
24 Mayıs 2002-23 Mayıs 2005 tarihleri arasında 52 yaşında,
24 Mayıs 2005-23 Mayıs 2008 tarihleri arasında 54 yaşında,
24 Mayıs 2008-23 Mayıs 2011 tarihleri arasında 56 yaşında,
24 Mayıs 2011 tarihinden sonra 58 yaşında olarak belirlenmiştir.
Erkekler için emeklilik yaşı;
24 Mayıs 2002-23 Mayıs 2005 tarihleri arasında 56 yaşında,
24 Mayıs 2005-23 Mayıs 2008 tarihleri arasında 57 yaşında,
24 Mayıs 2008-23 Mayıs 2011 tarihleri arasında 58 yaşında,
24 Mayıs 2011-23 Mayıs 2014 tarihleri arasında 59 yaşında,
24 Mayıs 2014 tarihinden sonra 60 yaşında olarak belirlenmiştir.
Belirlenen tarihlerde sigortalı olarak işe girenler emekli olduklarında sonraki dönemlerde emekli olanlara göre daha yüksek maaş alırlar.
1999 tarihinden önce sigorta başlangıcı olan ve emekliliği hak edenler en az 1600 TL emekli aylığı almaya hak kazanırlar. Bu ücret prim ödemelerine bağlı olarak çok daha üst seviyelere çıkabilir.
9 Eylül 1999 ve öncesinde SGK girişi olanların 15 yıllık hizmet süresi ile 3600 prim günü şartlarını tamamlandıklarında devreye yaş kriteri girer.
Kişinin belirlenen şartlara uygun olarak emekli olmayı hak ettiklerine dair işten ayrılma dilekçesini doldurması gerekir. Ayrılma dilekçesinde mutlaka yaş dışında emeklilik şartlarının doldurulduğu ve yalnızca yaşın beklenildiği açıkça ifade edilmelidir.
Kıdem tazminatı almayı hak edenlerin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğünden alınan "kıdem tazminatı almaya hak kazanmıştır" yazısını işverene teslim etmesi gerekir.
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