FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Müjde! Bu tarihten önce girişi olanlar 10 yılda emekli oluyor! İşte şartlar...

Müjde! Bu tarihten önce girişi olanlar 10 yılda emekli oluyor! İşte şartlar...

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.05.2020 15:45 | Son Güncelleme

Sigortalı olarak çalışanların emeklilik zamanına dair araştırmalar yaptıkları bilinen bir gerçektir. Sosyal Güvenlik Kurumuna sigortalı olarak bildirilen ve aktif çalışanlar belirlenen şartlara uygun olduklarında emeklilik hakkını elde ederler. Ancak asıl soru, vatandaşların ilk sigortalı oldukların tarihten sonra ne zaman emekliliği hak edecekleridir. Sigorta başlangıç tarihi emeklilik zamanını etkiler.

Müjde! Bu tarihten önce girişi olanlar 10 yılda emekli oluyor! İşte şartlar...

Sigortalı olarak çalışan kişilerin emekli olması için belirlenen şartları yerine getirmesi gerekir. Bu şartlar arasında sigorta başlangıç tarihi, hizmet süresi, kişinin adına ödenen prim miktarı, yaş ve cinsiyet gibi maddeler bulunur.

2000'li yılların milat kabul edilmesi ile düzenlenen yasalar çerçevesinde sigorta başlangıç tarihi belirleyici olmaya başlamıştır. Özellikle 1999 ve öncesinde SGK girişi olan vatandaşların emeklilik konusunda daha avantajlı konumda oldukları inkar edilemez. İşte karşınızda 1999 ve öncesindeki tarihlerde SGK girişi olanların emeklilik konusundaki avantajları...

1999 TARİHİ VE ÖNCESİNDE SGK GİRİŞİ OLANLARIN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

1999 tarihi ve öncesinde SGK girişi olanlar, erken emeklilik ile daha yüksek emekli maaşı alma yolunda önemli bir adım atarlar. Ancak kişilerin bu avantajlardan yararlanmak için 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında belirlenen kriterlere uygun olunması gerekir.

Kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumuna 9 Eylül 1999 ve öncesindeki tarihlerde sigortalı olarak bildirilmesi gerekir. Başka bir ifade ile sigortalılık statüsüne bakılmaksızın çalışanların sigorta başlangıç tarihi 9 Eylül 1999 ve öncesine ait olması şarttır.
Erken emeklilik kapılarının aralanması için kişinin 15 yıllık hizmet süresini tamamlaması istenir. 15 yıllık sigortalılık süresi 9 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 tarihleri arasında tamamlanmalıdır.
Sigortalı olarak çalışanların adına SGK'ya 3600 günlük sigorta priminin ödenmesi şarttır.
9 Eylül 1999 ve öncesindeki sigorta başlangıç tarihi kıstası için staj başlangıcı kabul edilmez.

1999 TARİHİ VE ÖNCESİNDE SGK GİRİŞİ OLANLAR NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİRLER?

9 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı olan kişilerin belirlenen sigortalılık süresi ile 3600 prim gününü tamamladıkları tarihleri emeklilik yaşını belirler.

Kadınlar için emeklilik yaşı;

24 Mayıs 2002-23 Mayıs 2005 tarihleri arasında 52 yaşında,
24 Mayıs 2005-23 Mayıs 2008 tarihleri arasında 54 yaşında,
24 Mayıs 2008-23 Mayıs 2011 tarihleri arasında 56 yaşında,
24 Mayıs 2011 tarihinden sonra 58 yaşında olarak belirlenmiştir.
Erkekler için emeklilik yaşı;

24 Mayıs 2002-23 Mayıs 2005 tarihleri arasında 56 yaşında,
24 Mayıs 2005-23 Mayıs 2008 tarihleri arasında 57 yaşında,
24 Mayıs 2008-23 Mayıs 2011 tarihleri arasında 58 yaşında,
24 Mayıs 2011-23 Mayıs 2014 tarihleri arasında 59 yaşında,
24 Mayıs 2014 tarihinden sonra 60 yaşında olarak belirlenmiştir.

1999 TARİHİ VE ÖNCESİNDE SGK GİRİŞİ OLANLAR NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALABİLİR?

Belirlenen tarihlerde sigortalı olarak işe girenler emekli olduklarında sonraki dönemlerde emekli olanlara göre daha yüksek maaş alırlar.

1999 tarihinden önce sigorta başlangıcı olan ve emekliliği hak edenler en az 1600 TL emekli aylığı almaya hak kazanırlar. Bu ücret prim ödemelerine bağlı olarak çok daha üst seviyelere çıkabilir.

1999 TARİHİ VE ÖNCESİNDE SGK GİRİŞİ OLANLAR EMEKLİ OLDUKLARINDA KIDEM TAZMİNATI ALABİLİRLER Mİ?

9 Eylül 1999 ve öncesinde SGK girişi olanların 15 yıllık hizmet süresi ile 3600 prim günü şartlarını tamamlandıklarında devreye yaş kriteri girer.

Kişinin belirlenen şartlara uygun olarak emekli olmayı hak ettiklerine dair işten ayrılma dilekçesini doldurması gerekir. Ayrılma dilekçesinde mutlaka yaş dışında emeklilik şartlarının doldurulduğu ve yalnızca yaşın beklenildiği açıkça ifade edilmelidir.
Kıdem tazminatı almayı hak edenlerin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğünden alınan "kıdem tazminatı almaya hak kazanmıştır" yazısını işverene teslim etmesi gerekir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Anadolu'nun simgesiydi! Sayıları 54 yılda 500'e yükseldi Anadolu'nun simgesiydi! Sayıları 54 yılda 500'e yükseldi
29 işletmeye fahiş fiyat soruşturması29 işletmeye fahiş fiyat soruşturması
KOSGEB'den sıfır faiz ve hibe desteği! KOSGEB'den sıfır faiz ve hibe desteği!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Apple'ın açığını bulan Türk gence 1.5 TL'lik ödül!

Apple'ın açığını bulan Türk gence 1.5 TL'lik ödül!

Maske satışında tavan fiyat belli oldu

Maske satışında tavan fiyat belli oldu

Hayatını kaybetti, temaslı olduğu 154 kişi izolasyona alındı

Hayatını kaybetti, temaslı olduğu 154 kişi izolasyona alındı

2 bin 153 sözleşmeli personel için başvuru tarihi belli oldu

2 bin 153 sözleşmeli personel için başvuru tarihi belli oldu

BDDK harekete geçti! 3 bankaya yasak

BDDK harekete geçti! 3 bankaya yasak

O ödemeler yarın hesaplara yatırılıyor

O ödemeler yarın hesaplara yatırılıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Altın fiyatları ile ilgili flaş tahmin!

Altın fiyatları ile ilgili flaş tahmin!

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu enflasyon tahmini

Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu enflasyon tahmini

Yeni banknotlar geliyor! 4 Mayıs'ta tedavülde olacak

Yeni banknotlar geliyor! 4 Mayıs'ta tedavülde olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dün zam gelen motorine 7 kuruş indirim geldi

Dün zam gelmişti, bugün indirime gidildi

Numan Kurtulmuş’tan dolar yorumu: Döviz Türkiye'de eski haline doğru gelecektir

Numan Kurtulmuş’tan dolar yorumu

Bu erken emeklilik yöntemleri sizin için de geçerli olabilir! İşte o şartlar...

Erken emeklilik yöntemleri!

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi belli oldu! Başvuru şartları nedir?

Personel alımı için nasıl başvuru yapılacak?

Rekabet Kurumu duyurdu! 29 işletmeye fahiş fiyat soruşturması

29 işletmeye fahiş fiyat soruşturması

BDDK'dan yurtdışında kurulu 3 bankaya işlem yasağı

BDDK harekete geçti! 3 bankaya yasak

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.