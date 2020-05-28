Müjde! Eğer SGK girişiniz bu tarihten önceyse erken emekli olacak ve yüksek emekli maaşı alacaksınız!

Emeklilik kriterleri arasında sayılan sigorta başlangıç tarihi, emeklilik zamanını ve miktarını olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilecek en önemli değişkendir. Vatandaşların 8 Eylül 1999 ve öncesindeki tarihlerde ilk defa Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilerek çalışma hayatına başlaması halinde daha avantajlı oldukları bilinen bir gerçektir. 1999 yılı ve öncesinde ilk defa sigortalandırılanlar emeklilik yasasında yapılan güncellemelerle büyük bir fırsat elde etmiştir. İşte, sigortalı olarak çalışma hayatı belirlenen tarihler arasında başlayanları elde ettiği avantajlar...

1999 TARİHİ VE ÖNCESİNDE SGK GİRİŞİ OLANLARIN EMEKLİLİK İÇİN AVANTAJLARI NELERDİR?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu çerçevesinde 2000 yılında getirilen güncellemeler ışığında; sigorta başlangıcı 1999 öncesinde ve sonrasında olanlar şeklinde farklı katmanlara ayrılmıştır. Bu ayrılmanın temel nedeni ise; 1999 tarihi ve öncesinde sigortalı olanların emeklilik konusunda diğer yıllarda sigortalandırılanlara göre daha avantajlı olmasıdır. Buna göre; 1999 tarihi ve öncesinde Sosyal Güvenlik Kurumuna tescil edilenler, erken emeklilik ve maaş miktarı konusunda avantajlıdır.