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Müjdeli haber geldi! 35 bin kişiye ücretsiz bilet dağıtılacak… Kazanmak için bunlara dikkat

17.10.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ücretsiz tren bileti başvuruları tüm hızıyla devam ediyor. Avrupa Birliği (AB), 18 yaşındaki 35 bin gence, Avrupa ülkelerini keşfetmeleri için ücretsiz tren bileti veriyor. Başvuru yapılabilecek ülkeler arasında Türkiye’de yer alıyor. Ücretsiz tren bileti başvuruları 25 Ekim tarihinde sona erecek.

Müjdeli haber geldi! 35 bin kişiye ücretsiz bilet dağıtılacak… Kazanmak için bunlara dikkat

Avrupa Birliği (AB), 18 yaşındaki 35 bin gence ücretsiz tren bileti veriyor. Türkiye’den de başvuruların kabul edildiği uygulama ile Avrupa ülkelerine ücretsiz gidilebilecek. Tren biletleri Erasmus+ programı içinde yer alan DiscoverEU adlı girişim kapsamında gençlere verilecek. Başvurular 11 Ekim tarihinde başladı ve 25 Ekim öğle saatinde sona erecek. Ücret tren bileti işlemleri Avrupa Gençlik Portalı üzerinden yapılıyor.

BAŞVURU YAPARKEN DOĞUM TARİHİNE DİKKAT

1 Ocak 2004 (dahil) ve 31 Aralık 2004 (dahil) tarihleri arasında doğmuş olanlar başvuruda bulunabiliyorlar. Kazanmak için 5 kısa soru ile 1 yedek sorunun cevaplanması gerekiyor.
Başvuru yapan kişinin koduyla 3 arkadaşı daha başvuruda bulunabilecek. Böylece 4 arkadaş birlikte gezme şansı yakalayabilecek. Seçildiğin takdirde, 1 Mart 2023 ile 29 Şubat 2024 tarihleri arasında en az 1 gün ve en fazla 30 gün olmak üzere seyahat edilebilecek.
Erasmus+ programı içinde yer alan AB ülkelerinin yanı sıra Türkiye, İzlanda, Liechtenstein, Kuzey Makedonya, Norveç ve Sırbistan vatandaşı 18 yaşındaki gençlerin bilet kazanma şansı bulunuyor.

SEYAHAT1

40 BİNDEN FAZLA İNDİRİM FIRSATI

Tren bileti kazananlar buna ek olarak Avrupa'da toplu taşıma, kültürel faaliyetler, konaklama, yeme içme ve spor faaliyetleri gibi alanlarda 40 binden fazla indirim imkanı sunan bir indirim kartı da elde edecek.

DISCOVEREU NEDİR?

DiscoverEU, öğrenim deneyimleri aracılığıyla Avrupa’yı keşfetmeni sağlayan bir Erasmus+ programı eylemidir. (Adalarda veya uzak bölgelerde yaşayanların da katılabilmesini sağlamak için istisnalar olsa da) çoğunlukla trenle seyahat ederek Avrupa'nın çarpıcı manzaralarını ve sonsuz çeşitlilikteki şehir ve kasabalarını keşfedeceksin. Her yıl gerçekleşen iki başvuru döneminden birinde başvuru yapabilirsin. Seçilen her aday bir seyahat bileti almaya hak kazanır.

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Anahtar Kelimeler:
tren bileti
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