Müjdeli haber: Öğrencilere 8.500 TL'ye vatan destek ödemesi yapılacak! Başvurular dernekten yapılıyor

Okulların kapanmasının ardından sömestr tatiline giren öğrencilere müjdeli haber geldi. Başarılı öğrencilere emeklerini takdir etmek için destek ödemesi yapılacak. Başarı teşvik programı adı altında yapılacak bu yardım ile farklı tutarlarda miktarlar, başvurusu olumlu değerlendirilen öğrencilerin hesaplarına yatacak.

8.500 TL ÖDEME YAPILACAK!

İlkokul, lise, ortaokul, yükseköğretim öğrencilerine 'Başarı Teşvik Programı' ile farklı tutarlarda ödemeler yapılacak.

Sosyal yardım alma hakkına sahip ailelere mensup devlet okullarında okuyan ve sınıflarında dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerine asgari ücretin yüzde 60'ı yani 5.100 TL ödeme yapılacak. Yükseköğretim öğrencilerine ise net asgari ücret yani 8.500 TL ödeme yapılacak.

Ayrıca üniversitelerin dört yıllık örgün eğitim yapan kurumlarını kazanan öğrencilere de aylık 100 TL destek ödemesi yapılacak.

KARNEYİ GETİRENE 5.104 TL VERİLECEK!

Başarılı öğrencilere karne hediyesi olarak nakit ödeme yapılacak. Ödemeden faydalanacak öğrencilerin devlet okulunda okuması, yardıma ihtiyacı olması ve derece yapması gerekiyor. Bu koşulları sağlayan öğrencilere 5 bin 104 TL ödeme yapılacak.

TEŞVİK PAKETİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başarı teşvik paketi her sene iki kez verilecek. Ödemeler ilk dönem sonunda ve yaz tatilinde yapılacak. İkinci dönem için yapılacak başarı teşvik başvuruları önümüzdeki hafta başlayacak.



