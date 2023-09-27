Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi! Üniversiteli gençlere telefon ve bilgisayar indirimi... İşte 9500 TL altı telefonlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından üniversiteli gençlere telefon ve bilgisayar desteğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Üniversiteli gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz." dedi.
Erdoğan, "Bu destekle cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4'üne, bilgisayarlar için ise piyasa fiyatının yüzde 16,7'sine kadar bir tutarda destek sağlayacağız." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından 9500 TL altı telefonlar merak edilmeye başlandı. İşte çeşitli internet satış sitelerinde fiyatı 9500 TL ve altında olacak şekilde satışa sunulan bazı telefon modelleri...
İşte 9 bin 500 lira ve altındaki bazı cep telefonu modelleri: