Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi! Üniversiteli gençlere telefon ve bilgisayar indirimi... İşte 9500 TL altı telefonlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından üniversiteli gençlere telefon ve bilgisayar desteğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Üniversiteli gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz." dedi.

Erdoğan, "Bu destekle cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4'üne, bilgisayarlar için ise piyasa fiyatının yüzde 16,7'sine kadar bir tutarda destek sağlayacağız." diye konuştu.

9500 TL ALTI TELEFONLAR MERAK KONUSU OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından 9500 TL altı telefonlar merak edilmeye başlandı. İşte çeşitli internet satış sitelerinde fiyatı 9500 TL ve altında olacak şekilde satışa sunulan bazı telefon modelleri...

İşte 9 bin 500 lira ve altındaki bazı cep telefonu modelleri:

SAMSUNG

Samsung Galaxy M33 5G

Samsung Galaxy A24

Samsung Galaxy A23

Samsung Galaxy A32

XIAOMI/REDMI

Redmi Note 12S

Redmi Note 11S (8/128 GB)

Redmi Note 11S (6/128 GB)

Redmi Note 12 (6/128 GB)

Redmi Note 11

Redmi Note 11S (6/64 GB)

HONOR

Honor X9a

REALME

Realme C55

Realme 10

Realme 9 Pro

POCO

Poco M5

TECNO

Tecno Spark 10 Pro

Tecno Pova Neo 2

Tecno Camon 19 Pro

Tecno Camon 19 Neo

Tecno Pova 3

Tecno Spark 10C

GENERAL MOBILE

General Mobile GM 24 Pro

General Mobile GM 22 Pro

OPPO

Oppo A96

INFINIX

Infinix Note 30

Infinix Hot 20

Infinix Hot 30i

Infinix Hot 30

Infinix Note 12

Infinix Hot 12

VIVO

Vivo Y35

Vivo Y36

Vivo Y22s

HUAWEI

Huawei Nova 9 SE

Huawei Nova Y90

CASPER

Casper Via X30 Plus

Casper Via X30

Casper Via F30 Plus

OMIX

Omix X700

ONEPLUS