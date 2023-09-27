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Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi! Üniversiteli gençlere telefon ve bilgisayar indirimi... İşte 9500 TL altı telefonlar

27.09.2023 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından üniversiteli gençlere piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği verileceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından 9500 TL altı telefonlar merak edilmeye başlandı. İşte 9 bin 500 lira ve altındaki bazı cep telefonu modelleri...

Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi! Üniversiteli gençlere telefon ve bilgisayar indirimi... İşte 9500 TL altı telefonlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından üniversiteli gençlere telefon ve bilgisayar desteğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Üniversiteli gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz." dedi.

Erdoğan, "Bu destekle cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4'üne, bilgisayarlar için ise piyasa fiyatının yüzde 16,7'sine kadar bir tutarda destek sağlayacağız." diye konuştu.

9500 TL ALTI TELEFONLAR MERAK KONUSU OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından 9500 TL altı telefonlar merak edilmeye başlandı. İşte çeşitli internet satış sitelerinde fiyatı 9500 TL ve altında olacak şekilde satışa sunulan bazı telefon modelleri...

telefon

İşte 9 bin 500 lira ve altındaki bazı cep telefonu modelleri:

SAMSUNG

  • Samsung Galaxy M33 5G
  • Samsung Galaxy A24
  • Samsung Galaxy A23
  • Samsung Galaxy A32

XIAOMI/REDMI

  • Redmi Note 12S
  • Redmi Note 11S (8/128 GB)
  • Redmi Note 11S (6/128 GB)
  • Redmi Note 12 (6/128 GB)
  • Redmi Note 11
  • Redmi Note 11S (6/64 GB)

HONOR

  • Honor X9a

REALME

  • Realme C55
  • Realme 10
  • Realme 9 Pro

POCO

  • Poco M5

TECNO

  • Tecno Spark 10 Pro
  • Tecno Pova Neo 2
  • Tecno Camon 19 Pro
  • Tecno Camon 19 Neo
  • Tecno Pova 3
  • Tecno Spark 10C

GENERAL MOBILE

  • General Mobile GM 24 Pro
  • General Mobile GM 22 Pro

OPPO

  • Oppo A96

INFINIX

  • Infinix Note 30
  • Infinix Hot 20
  • Infinix Hot 30i
  • Infinix Hot 30
  • Infinix Note 12
  • Infinix Hot 12

VIVO

  • Vivo Y35
  • Vivo Y36
  • Vivo Y22s

HUAWEI

  • Huawei Nova 9 SE
  • Huawei Nova Y90

CASPER

  • Casper Via X30 Plus
  • Casper Via X30
  • Casper Via F30 Plus

OMIX

  • Omix X700

ONEPLUS

  • Oneplus Nord N10 5G
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cep telefonu cumhurbaskani recep tayyip erdogan

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