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MUKABELE SAATLERİ 2023: Mukabele başladı mı, hangi kanalda, saat kaçta? Diyanet TV, TRT1, Kanal 7 mukabele yayın bilgileri

23.03.2023 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mukabele saatleri bugünün en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. On bir ayın sultanı ramazan ayının gelişiyle birlikte ilk sahurlar yapıldı ve ilk oruca niyet edildi. Rahmet ve bereket ayı olan bu ay içerisinde Kur’an’ı hatim etmek isteyenler mukabele dinleyecekler. Peki, Mukabele başladı mı, hangi kanalda, saat kaçta? İşte Diyanet TV, TRT1, Kanal 7 mukabele yayın bilgileri...

MUKABELE SAATLERİ 2023: Mukabele başladı mı, hangi kanalda, saat kaçta? Diyanet TV, TRT1, Kanal 7 mukabele yayın bilgileri

Mukabele hakkında araştırmalar hız kazandı. Sözlükte “iki şeyi birbiriyle karşılaştırmak” anlamına gelen mukābele, üç aylarda ve bilhassa ramazanlar ayında cami, mescid ve evlerde daha çok sabah, öğle, ikindi namazları öncesinde hâfızlar tarafından okunan Kur’an’ı takip etmek suretiyle hatim indirme geleneğine ad olmuş, zamanla hâfızların bu okuyuşları için de aynı terim kullanılmıştır. Peki, Mukabele 2023 saatleri nedir? Mukabele başladı mı, hangi kanalda? İşte kanalların mukabele programları şöyle;

DİYANET TV MUKABELE SAATLERİ:

Diyanet TV'de mukabele saat 15:00 ve 05:35'te takipli olarak yayınlanacak.

TRT1 MUKABELE SAATLERİ:

TRT1 ekranlarında Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif programı 05:30'da yayınlanacak.

KANAL 7 MUKABELE SAATLERİ:

Kanal 7'de de mukabele sahur programının ardından saat 05:30'da yayınlanacak.

kuran okumak 2

MUKABELE NEDİR?

Sözlükte “iki şeyi birbiriyle karşılaştırmak” anlamına gelen mukābele, üç aylarda ve bilhassa ramazanlarda cami, mescid ve evlerde daha çok sabah, öğle, ikindi namazları öncesinde hâfızlar tarafından okunan Kur’an’ı takip etmek suretiyle hatim indirme geleneğine ad olmuş, zamanla hâfızların bu okuyuşları için de aynı terim kullanılmıştır.

kuran okumak 1

Bu gelenek, Cebrâil’in ramazan aylarında her gece Hz. Peygamber’e gelerek o ana kadar nâzil olan âyet ve sûreleri karşılıklı okuyup kontrol etmelerine dayanır (bk. ARZA). Kur’an’ın ramazan ayında nâzil olmaya başlaması, bu ayda yapılan amellerin diğer zamanlara göre daha faziletli kabul edilmesi de geleneğin yaygınlaşmasında etkili olmuştur.

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