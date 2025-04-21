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Mülakatta yapılan ve işe alımı engelleyen 5 büyük hata

Yeni mezun olanlar ya da uzun süredir iş arayan kişiler için iş görüşmeleri son derece önemlidir. İş yerleri tarafından ilgili birimlerce gerçekleştirilen mülakatlarda dikkat edilmesi gereken noktaları önemseyen kişiler iş görüşmelerinde çok daha başarılı olabilirler.

Mülakatta yapılan ve işe alımı engelleyen 5 büyük hata
Ferhan Petek

Bir iş görüşmesinde görüşmeden önce, görüşme sırasında ve sonrasında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar işi alabilmek için son derece önemlidir. Mülakata gitmeden önce görüşme yapılacak olan firma hakkında yeterli bilgi edinmiş olmak ya da görüşmeye zamanında gitmek gibi durumlara dikkat edilmeli, başvuru yapılan görevin tanımı hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olunmalıdır. Doğru birime ve göreve başvuru yapmış olmak da göz ardı edilmemesi gereken durumlardan biridir.

İş görüşmesine gidecek olanlar için mülakatta dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?

İş görüşmesine gidecek olan kişilerin özellikle mülakatta dikkat etmesi gereken bazı noktalar vardır. Ancak görüşmeden önce şu konuların da unutulmaması gerekir:

  • Görüşülecek olan firma hakkında yeterince bilgi toplayarak hazırlık yapmak
  • Firmanın gelecek planları, misyonu ya da vizyonu gibi açıklamalarını firmanın sosyal medya hesaplarından ya da internet sitesinden edinmek
  • Temiz ve bakımlı görünmek
  • Görüşmeye uygun kıyafetler seçmek
  • Kişisel olarak kendini tanımlayabilecek ifadeleri önceden belirlemek
  • Başvuru yapılan pozisyon hakkında yeterince bilgi toplamak
  • Kişisel hedefleri belirlemiş olmak

Mülakat iş görüşmelerinin en önemli aşaması olduğu için görüşmelerde çok dikkatli olunması gerekir. Firma yetkilileri genel olarak benzer sorular soracakları için bu soruların yanıtlarını da önceden hazırlamak, iş başvurusu yapacak olan kişilere zaman ve ayrıcalık kazandıracaktır. Örnek olarak firma yetkilisi kişisel planları sorabilir ve kişiden kendini tanıtmasını isteyebilir. Ancak mülakatlarda, mülakat öncesinde ya da mülakat sırasında yapılması gerekenler kadar yapılmaması gereken bazı şeyler de vardır.

Mülakatta yapılan ve işe alımı engelleyen 5 büyük hata nedir?

İş arayan kişilerin bu süreçte iş başvurusu yapması yeterli değildir. Yapılan başvuru sonrasında görüşmeye çağrıldığında da dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Örnek olarak bazı hatalardan kaçınılması gerekir. Sadece iş bulmak ve maaş beklentisi için bir işe başvurmak yeterli değildir. Kişilerin başvuru yaptıkları alanda belli bir eğitim almış olması ya da o alana ilgi ve yeteneğinin olması gereklidir. Ayrıca görüşülecek olan firma yetkilileri ile pozitif, içten bir iletişim kurmak, mantıklı ve iş ile ilgili sorular sormak da önemli detaylar arasındadır.

Gidilen iş görüşmesinde yapılan mülakatta çok sık yapılan 5 büyük hata şunlardır:

  • Başvuru yapılan firma hakkında bilgi sahibi olmamak
  • Güler yüzlü ve pozitif olmaktan kaçınmak ya da aşırı samimi davranmak
  • Görüşmeye zamanında gitmemek ve geç kalmak
  • Sorulan sorulara doğru yanıtlar vermemek, yalan söylemek

  • Görüşme esnasında telefonun sesini kısmamak veya telefonla konuşmak

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Anahtar Kelimeler:
mülakat Ekonomi iş görüşmesi
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