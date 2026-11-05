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Murat Kurum duyurdu! Bin 71 kiralık konut önümüzdeki ay teslim edilecek

Bakan Murat Kurum, İstanbul'da hayata geçirilen kiralık konut projesinde ilk teslimatların önümüzdeki ay yapılacağını açıkladı. Bin 71 konutun 10 bin liradan başlayan kiralarla teslim edileceğini belirten Kurum, Yarısı Bizden Kampanyası'nın süresini de 2027 sonuna kadar uzattı.

Murat Kurum duyurdu! Bin 71 kiralık konut önümüzdeki ay teslim edilecek
Aleyna Türkmen

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da hayata geçirilen kiralık konut projesi kapsamında ilk teslimatların önümüzdeki ay yapılacağını açıkladı. Kurum, bin 71 konutun hak sahiplerine 10 bin liradan başlayan kira bedelleriyle teslim edileceğini belirtirken, "Yarısı Bizden Kampanyası"nın süresinin de 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldığını duyurdu.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konut ve İşyeri Kura Çekim Töreni'nde yaptığı konuşmada kentsel dönüşüm çalışmaları ve kiralık konut projesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Murat Kurum duyurdu! Bin 71 kiralık konut önümüzdeki ay teslim edilecek 1

İSTANBUL'DA 1 MİLYON 298 BİN YUVANIN DÖNÜŞÜMÜ TAMAMLANDI

Depreme karşı hazırlıklı olmanın önemine dikkat çeken Bakan Kurum, kentsel dönüşümün bu konudaki temel çözüm olduğunu vurguladı.

Kentsel dönüşüm kapsamında yürütülen çalışmalara değinen Kurum, "Bizim görevimiz deprem gelmeden önce hazır olmaktır. Bunun çözümü kentsel dönüşümdür. Bu bilinçle şu anda yaptığımız her iki kentsel dönüşüm projesinden bir tanesini aziz İstanbul'umuzda gerçekleştiriyoruz.

İstanbul'da bugüne kadar 1 milyon 298 bin yuvanın dönüşümünü tamamladık. Ve yine 291 bin bağımsız bölümde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Murat Kurum duyurdu! Bin 71 kiralık konut önümüzdeki ay teslim edilecek 2

İLK BİN 71 KİRALIK KONUTUN TESLİMATI ÖNÜMÜZDEKİ AY

İstanbul'da başlatılan kiralık konut uygulamasına ilişkin bilgi veren Bakan Kurum, TOKİ'nin ev sahibi olacağı projeye yönelik başvuruların alındığını belirtti. İlk konutların önümüzdeki ay hak sahiplerine teslim edileceğini açıklayan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

“Bunun yanı sıra İstanbul'da bir ilke imza atarak kiralık konut uygulamamızı başlattık.

TOKİ'mizin ev sahibi olacağı konutlarımız için başvurularımızı aldık ve inşallah önümüzdeki ay ilk bin 71 konutumuzun anahtarlarını hak sahibi kardeşlerimize 10 bin liradan başlayan kiralarla teslim edeceğiz.

Ve on iki içemizde toplamda 15 bin konutu söz verdiğimiz gibi kiralayacağız.”

Murat Kurum duyurdu! Bin 71 kiralık konut önümüzdeki ay teslim edilecek 3

YARISI BİZDEN KAMPANYASI 2027'YE KADAR UZATILDI

Kentsel dönüşüm çalışmalarına yönelik desteklerin devam edeceğini belirten Bakan Kurum, "Yarısı Bizden Kampanyası" için de yeni kararı açıkladı. Normal şartlarda bu yıl sona ermesi planlanan kampanyanın süresinin uzatıldığını bildiren Kurum, şunları söyledi:

"Normalde bu sene bitecek desteği hiçbir vatandaşımız bu büyük destekten mahrum kalmasın diyerek 'Yarısı Bizden Kampanyası'nın süresini otuz bir Aralık 2027 tarihine kadar uzatıyoruz.

Ben bu vesileyle bir kez daha bütün İstanbullu kardeşlerime seslenmek istiyorum. Binanızın güvenliğinden şüphe ediyorsanız hiç beklemeyin. Komşularınızla, oradaki dostlarınızla konuşun, uzlaşın ve devletimizin sunduğu bu tarihi imkandan faydalanın." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Murat Kurum Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı konut projeleri Kiralık Sosyal Konut Projesi
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