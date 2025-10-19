FİNANS

Murat Ülker artık Türkiye'nin en zengin ismi değil! Zirvenin yeni sahibi ünlü iş adamı oldu

Türkiye'nin en zengin ismi değişti. Zirvede 2023 yılından bu yana Murat Ülker yer alıyordu. Forbes'in güncellediği yeni listede 1 numarada artık Hamdi Ulukaya var. Fenerbahçe'ye sponsor olmasıyla geçtiğimiz aylarda çok konuşulan Chobani şirketinin sahibi Hamdi Ulukaya'nın serveti 13,5 milyar dolara ulaştı.

Ufuk Dağ

Forbes Dergisi'ne göre Türkiye'nin en zengin ismi artık Hamdi Ulukaya oldu. Kurucusu olduğu Chobani şirketinin 650 milyon dolarlık büyük bir yatırım aldığını duyurmasıyla Hamdi Ulukaya'nın net serveti hızlı bir artışla 13,5 milyar dolara ulaştı.

BÜYÜK SIÇRAMA

Bu rekor artış, Ulukaya'yı Forbes'un Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi'nde 1868. sıradan 202. sıraya taşıdı. Kısa Dalga'da yer alan habere göre şirketinin tahmini yüzde 68'ine sahip olduğu düşünülen Ulukaya, servetini 11 milyar dolar birden artırarak daha önceki zirve sahibi Murat Ülker'i (tahmini 5,4 milyar dolar) geride bıraktı ve listedeki en zengin Türk vatandaşı konumuna yükseldi.

FENERBAHÇE'YE SPONSOR OLMUŞTU

Hamdi Ulukaya, Türkiye gündemine Chobani'nin Fenerbahçe Spor Kulübü ile imzaladığı dev sponsorluk anlaşması ile girmişti.

HAMDİ ULUKAYA KİMDİR?

1972 yılında Erzincan’ın İliç ilçesinde dünyaya gelen Hamdi Ulukaya, süt hayvancılığı yapan bir ailenin çocuğu olarak göçebe bir yaşam tarzının içinde büyüdü. Elazığ kökenli ailesiyle birlikte yaylalarda geçen çocukluk dönemi, onun üretimle ve doğayla erken yaşta tanışmasını sağladı. Üniversite eğitimine Ankara Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde başladı. 1994 yılında İngilizce öğrenmek için ABD’ye giden Ulukaya, daha sonra New York Eyalet Üniversitesi’nde işletme dersleri aldı ve iş hayatına ilk adımını attı. 1972 doğumlu olan Hamdi Ulukaya, 2025 yılı itibarıyla 53 yaşındadır.

Ailesi aslen Elazığlıdır ve Şavak Aşireti’ne mensuptur.

