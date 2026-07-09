Murat Ülker'den dikkat çeken robot yorumu: "Şaşırmayınız!"

Yapay zekâ ve robot teknolojilerindeki gelişmeler dünya genelinde ilgi görmeye devam ederken, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker de Rubik Küp'ü yalnızca 0.103 saniyede çözebilen robotla ilgili bir paylaşımı alıntılayarak dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Robotların ulaştığı hızın şaşırtıcı olmadığını belirten Ülker, yapılan işin temelinde olası hamlelerin önceden hesaplanarak tüm hareketlerin peş peşe çok hızlı şekilde uygulanmasının bulunduğunu ifade etti.

“50 YIL ÖNCE DAKİKADA BİNDEN FAZLA PAKETLEME YAPAN MAKİNELERİMİZ VARDI”

Ülker, teknolojiye ilişkin değerlendirmesinde yıllar öncesine ait üretim tecrübesini de anlattı.

Yaklaşık 50 yıl önce kurdukları ambalaj makinelerini örnek gösteren Ülker, parmak boğumu büyüklüğündeki sakızların dakikada binden fazla adedini adeta makineli tüfek hızında zarf tipi paketleyen sistemlere sahip olduklarını söyledi.

“ROBOT İLE MAKİNE ARASINDAKİ FARK BU”

Paylaşımında robot ve makine arasındaki farkı da kendi bakış açısıyla anlatan Ülker, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer bir makine bana evde, 'Haydi mutfağa git de bana bir sade kahve yapıver' dediğimde bunu gerçekleştirebiliyorsa o robottur, yoksa makinedir."

Ülker, bu tanımı ilk kez Stanford Üniversitesi'ni gezerken kendilerine rehberlik eden doktora öğrencisinden duyduğunu belirterek Yalçın Tur'a da teşekkür etti.

ROBOT TEKNOLOJİLERİ GÜNDEMDE

Murat Ülker'in paylaşımına konu olan çalışmada, ABD'deki Purdue Üniversitesi tarafından geliştirilen robot sisteminin 3x3 Rubik Küp'ü yalnızca 0.103 saniyede çözerek bu alandaki en dikkat çekici teknolojik başarılardan birine imza attığı belirtiliyor. Bu süre, güncel insan dünya rekorunun çok altında bulunuyor.