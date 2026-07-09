FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Murat Ülker'den dikkat çeken robot yorumu: "Şaşırmayınız!"

Türkiye’nin en önemli iş insanlarından biri olan Murat Ülker, Rubik Küp'ü 0.103 saniyede çözen robot paylaşımı üzerinden robot teknolojilerine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Ülker, "Eğer bir makine bana evde 'mutfağa git de bana bir sade kahve yapıver' dediğimde bunu gerçekleştirebiliyorsa o robottur, yoksa makinedir" ifadelerini kullandı.

Murat Ülker'den dikkat çeken robot yorumu: "Şaşırmayınız!"

Yapay zekâ ve robot teknolojilerindeki gelişmeler dünya genelinde ilgi görmeye devam ederken, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker de Rubik Küp'ü yalnızca 0.103 saniyede çözebilen robotla ilgili bir paylaşımı alıntılayarak dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Robotların ulaştığı hızın şaşırtıcı olmadığını belirten Ülker, yapılan işin temelinde olası hamlelerin önceden hesaplanarak tüm hareketlerin peş peşe çok hızlı şekilde uygulanmasının bulunduğunu ifade etti.

“50 YIL ÖNCE DAKİKADA BİNDEN FAZLA PAKETLEME YAPAN MAKİNELERİMİZ VARDI”

Ülker, teknolojiye ilişkin değerlendirmesinde yıllar öncesine ait üretim tecrübesini de anlattı.
Yaklaşık 50 yıl önce kurdukları ambalaj makinelerini örnek gösteren Ülker, parmak boğumu büyüklüğündeki sakızların dakikada binden fazla adedini adeta makineli tüfek hızında zarf tipi paketleyen sistemlere sahip olduklarını söyledi.

“ROBOT İLE MAKİNE ARASINDAKİ FARK BU”

Paylaşımında robot ve makine arasındaki farkı da kendi bakış açısıyla anlatan Ülker, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer bir makine bana evde, 'Haydi mutfağa git de bana bir sade kahve yapıver' dediğimde bunu gerçekleştirebiliyorsa o robottur, yoksa makinedir."

Ülker, bu tanımı ilk kez Stanford Üniversitesi'ni gezerken kendilerine rehberlik eden doktora öğrencisinden duyduğunu belirterek Yalçın Tur'a da teşekkür etti.

Murat Ülker den dikkat çeken robot yorumu: "Şaşırmayınız!" 1

ROBOT TEKNOLOJİLERİ GÜNDEMDE

Murat Ülker'in paylaşımına konu olan çalışmada, ABD'deki Purdue Üniversitesi tarafından geliştirilen robot sisteminin 3x3 Rubik Küp'ü yalnızca 0.103 saniyede çözerek bu alandaki en dikkat çekici teknolojik başarılardan birine imza attığı belirtiliyor. Bu süre, güncel insan dünya rekorunun çok altında bulunuyor.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye dahil 9 ülkeden tarihi adım: 100 milyar sterlinlik banka kuruluyorTürkiye dahil 9 ülkeden tarihi adım: 100 milyar sterlinlik banka kuruluyor
Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın yükseldi...Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın yükseldi...

Anahtar Kelimeler:
Murat Ülker
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da NATO Zirvesi! Tüm dünyaya tarihi mesajlar...

Ankara'da NATO Zirvesi! Tüm dünyaya tarihi mesajlar...

Gerilim tırmanıyor! ABD'nin dev uçakları peş peşe havalandı

Gerilim tırmanıyor! ABD'nin dev uçakları peş peşe havalandı

Fenerbahçe sezonun ilk maçında gol oldu yağdı!

Fenerbahçe sezonun ilk maçında gol oldu yağdı!

Genç oyuncu Ece İrtem'in kesin ölüm nedeni belli oldu

Genç oyuncu Ece İrtem'in kesin ölüm nedeni belli oldu

Türk savunma devi rekor bedelle satıldı: İşte yeni sahibi...

Türk savunma devi rekor bedelle satıldı: İşte yeni sahibi...

ŞOK'a Samsung ürünler geliyor! 8 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a Samsung ürünler geliyor! 8 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.