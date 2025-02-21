Murat Ülker neden soyadlarını değiştirdiklerini açıkladı! 'İmalathaneyi satın alınca...'

Türkiye'nin en zengin iş insanlarından olan Murat Ülker, sosyal paylaşım platformu LinkedIn üzerinden kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Ülker, daha önce 'Berksan' olan soy isimlerinin daha sonra neden 'Ülker' olarak değiştirildiğini anlattı.

Ülker, Kırım'da 'Devlet Sülalesi' olarak anıldıklarını' ifade ederek, dedeleri Hacı İslam Efendi'nin aile lakabının 'Devlet' olduğunu belirtti. Ülker, "Yani, Kanuni’nin “Olmaya devlet cihanda, bir nefes sıhhat gibi” özdeyişinde yer alan “devlet” anlamında" sözlerini kullandı.

1929 GÖÇ ETTİLER

1929 yılından Kırım'dan göç ettiklerini belirten Ülker, Soyadı Kanunu ile birlikte 'İslam Devlet' soyadını almak yerine 'Berksan' soyadında karar kılındığını ifade etti. Ülker, nasıl 'Ülker' soyadını aldıklarını ise şu cümleleri aktardı:



İMALATHANEYİ SATIN ALDIKTAN SONRA...

"Aradan uzun yıllar geçtikten sonra, bilindiği gibi amcam ile babam bir bisküvi imalathanesi satın almışlar. İmalathanenin adı 'Üçyıldız Bisküvileri'imiş. Bu işyerini satan kişi, son anda markasını vermekten vazgeçince, 'Ülker' ismini bulmuşlar.

NEDENİNİ AÇIKLADI

'Ülker Bisküvileri' piyasaya çıktıktan bir süre sonra, müşterilerden firmaya sipariş mektupları gelmeye başlamış. Zarfların üzerinde de, 'Asım Ülker' veya 'Sabri Ülker' isimleri yer alıyormuş. Yani, müşterilerimiz, markamızı, soyadı zannetmişler. Babamdan işitmiştim; görüştüğü yabancılar da kendisine “Mr. Ülker” diye hitap ediyorlarmış. Aile büyüklerimiz, bu gelişmeler üzerine düşünmüş, taşınmış, 'Soyadımızı, herkesin bildiği, kendiliğinden oluşan ‘Ülker’ ismine çevirelim' demişler"