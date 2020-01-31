MÜSİAD Ankara Başkanı Acar: "Savunma sanayisindeki birikim farklı sektörlere de yönlendirilmeli"

MUHAMMET EMİN HORUZ - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Başkanı Hasan Basri Acar, Türkiye'nin savunma sanayisinde büyük gelişim gösteren firmaları olduğunu belirterek, "Savunma sanayisi sadece askeri alanlara yönelik değil. Buralarda altyapı oluşturulduktan sonra teknoloji alanında da çok fazla üretim yapılıyor." dedi.

Acar, AA muhabirine, Türkiye'nin gelişmiş ülkeler gibi teknolojiye dayalı büyümeyi gerçekleştirebilecek potansiyelinin bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin inşaat temelli büyüme modeli yerine, farklı modellere sahip olması gerektiğini ifade eden Acar, "Büyümede inşaatın seçilmesi kolay bir modeldi, 200'den fazla sektörü ilgilendiriyordu, konuta geçtikten sonra içinde oturanlardan da faydalanıyordu. Kolay bir büyüme modeliydi ancak biz artık bu alanı ülke olarak tükettik. Bunun üzerine devam edersek yerimizde sayar, 10 bin dolarlık gayrisafi yurt içi hasıla barajını geçemeyiz." diye konuştu.

Farklı sektörlere geçilerek teknolojik üretim yapılması ve çalışmaların yurt dışına taşınması gerektiğini vurgulayan Acar, MÜSİAD olarak son dönemde "tüketen" değil, "üreten" bir Türkiye için çalışmalara odaklandıklarını dile getirdi.