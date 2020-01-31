MÜSİAD Ankara Başkanı Acar: "Savunma sanayisindeki birikim farklı sektörlere de yönlendirilmeli"

MUHAMMET EMİN HORUZ - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Başkanı Hasan Basri Acar, Türkiye'nin savunma sanayisinde büyük gelişim gösteren firmaları olduğunu belirterek, "Savunma sanayisi sadece askeri alanlara yönelik değil. Buralarda altyapı oluşturulduktan sonra teknoloji alanında da çok fazla üretim yapılıyor." dedi.
Acar, AA muhabirine, Türkiye'nin gelişmiş ülkeler gibi teknolojiye dayalı büyümeyi gerçekleştirebilecek potansiyelinin bulunduğunu söyledi.
Türkiye'nin inşaat temelli büyüme modeli yerine, farklı modellere sahip olması gerektiğini ifade eden Acar, "Büyümede inşaatın seçilmesi kolay bir modeldi, 200'den fazla sektörü ilgilendiriyordu, konuta geçtikten sonra içinde oturanlardan da faydalanıyordu. Kolay bir büyüme modeliydi ancak biz artık bu alanı ülke olarak tükettik. Bunun üzerine devam edersek yerimizde sayar, 10 bin dolarlık gayrisafi yurt içi hasıla barajını geçemeyiz." diye konuştu.
Farklı sektörlere geçilerek teknolojik üretim yapılması ve çalışmaların yurt dışına taşınması gerektiğini vurgulayan Acar, MÜSİAD olarak son dönemde "tüketen" değil, "üreten" bir Türkiye için çalışmalara odaklandıklarını dile getirdi.
Acar, taşrada üretim yapan insanların şehirleşme adına tüketici haline geldiğine işaret ederek, şöyle konuştu:
"İnsanların tekrar üretim yapılan alanlara yönlendirilmesi gerekiyor. En basitinden köyde hayvancılık ya da tarımla üretim yapan, toprağı ekip biçebilen vatandaş apartmanda yaşamaya başlayıp büyük şehirlerde asgari ücretle marketlere mahkum olmuş durumda. İnsanları taşradan şehirlere değil, şehirleri tekrar taşraya, üretim yapılan alanlara yönlendirmemiz lazım."
- "Farklı üretim modellerine uygun altyapımız var"
Türkiye'nin savunma sanayinde gösterdiği gelişim gibi birçok sektörde farklı üretim modellerine geçilebileceğine dikkati çeken Acar, "Yerli otomobil yapımında savunma sanayine ilişkin altyapı ve birikiminiz olmasa o sahaya geçemezsiniz. Dünyadaki büyüme modelleri de askeri ve uzay sanayilerinden başlıyor. Örneğin NASA bir konuda Ar-Ge yapıyor, askeri teknoloji üretiyor, sonra sivil sahalara geçiş yapıyor. Bizim şu anda o sahalarda üretilmiş olmasına rağmen piyasada görmediğimiz ürünler var, yakında çıkar. Bu alanlarda oluşturulacak birikim yönlendirilmeli, farklı sahalara teşvik edilmeli. Savunma sanayisindeki birikim birçok sektöre yönlendirilebilir." değerlendirmesinde bulundu.
Farklı sektörlere geçilerek, üretimin yurt dışına da taşınması gerektiğini ifade eden Acar, üniversitelerden yeni mezun olanların KPSS'yi bekleyerek memurluğu değil, üretime yönelik işleri hedeflemeleri gerektiğini dile getirdi.
Acar, inşaata yönelik üretimin tek başına büyümeye yetmeyeceğini belirterek, şunları kaydetti:
"Bizim 'İnşaat artık bizi büyütmüyor, yeni alanlar bulmalıyız' dememizle olmuyor. Temeldeki sorunlara eğilmemiz lazım. Ülkemizin farklı üretim modellerine uygun bir altyapısı mevcut. Savunma sanayisinde ciddi manada gelişim gösteren firmalarımız var. Savunma sanayisi denilince sadece bu sanayi askeri alanlara yönelik değil, buralarda altyapı oluşturulduktan sonra teknoloji alanında çok fazla üretim yapılıyor."
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