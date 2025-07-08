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MÜSİAD Genel Başkanı'ndan çarpıcı 'dolar' çıkışı! '45'in altında olmaması gerektiğini düşünüyoruz'

Ekonomi gündeminde TCMB'nin faiz kararı merakla bekleniyor. Merkez Bankası faiz indirimine gidecek mi? Ne kadarlık bir faiz indirimi yapılacak? Bu soruların cevapları merak edilirken bir yandan da 40 TL sınırını aşan dolardaki son durum araştırılıyor. Peki, dolar TL yıl sonu ne kadar olur? MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, dolarla ilgili beklentilerini açıkladı.

MÜSİAD Genel Başkanı'ndan çarpıcı 'dolar' çıkışı! '45'in altında olmaması gerektiğini düşünüyoruz'
Hande Dağ

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber TCMB'nin faiz kararı ve bir indirim olup olmayacağı konusu ekonomi gündeminin yeni başlığı oldu. Bir yandan da dolar / TL kuru 40 TL sınırını aşarken dolar için yıl sonu beklentileri ve doların göreceği yeni rakam merak ediliyor. MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir'den dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

MÜSİAD Genel Başkanı ndan çarpıcı dolar çıkışı! 45 in altında olmaması gerektiğini düşünüyoruz 1

"350 - 400 BAZ PUAN ARALIĞINDA BİR İNDİRİMİ HEM BEKLİYOR HEM DE ÖNGÖRÜYORUZ"

CNBC-e yayınına konuk olan MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir TCMB'nin faiz kararı ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizim temmuz toplantısındaki bakış açımız şu... Şimdi anlamlı bir indirim gelmesini, öngörüyoruz ya da istiyoruz. Beklentimiz bu yönde. Daha çok piyasanın beklentisi 250 - 300 baz puan aralığında gezerken ben geçen hafta da aynı şeyi ifade ettim; bunun hane halkının, üreticinin, işletmecinin, sanayicinin enflasyonun önümüzdeki dönemde düşeceğine, finansmana ulaşımı biraz daha gevşeyeceğine ve rahatlayacağına olan inancını artırmak adına, daha iddialı 350 - 400 baz puan aralığında bir indirimin gerçekleşmesini açıkçası hem bekliyor hem de öngörüyoruz"

MÜSİAD Genel Başkanı ndan çarpıcı dolar çıkışı! 45 in altında olmaması gerektiğini düşünüyoruz 2

"BİRAZ DAHA ARTIŞ GÖSTERMESİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Dolarla ilgili de değerlendirmelerini aktaran Özdemir "Peki yani doların şu andaki işte seviyesini son enflasyon verisi ve bulunduğumuz faiz ortamıyla birlikte nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne ifade ediyor üretici tarafından?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

"Yani üretici tarafından özellikle ihracatçı tarafından bakarsak tabii istenen yerde değil. Çünkü ihracatçımız TL bazında maliyetleri yüklenirken tahsilatını dolar bazında yapıyor ve arada ciddi bir makas var. Bu makas son 5-6 ayın makası da değil. Son birkaç yılın açıkçası baskılanan döviz politikasının neticesi. Biz yani birazcık daha serbest bırakılması tarafındayız. Yani biraz daha artış göstermesi gerektiğini düşünüyoruz. Reel politika faizine oranla bakıldığında dolara"

MÜSİAD Genel Başkanı ndan çarpıcı dolar çıkışı! 45 in altında olmaması gerektiğini düşünüyoruz 3

"45'İN ALTINDA OLMAMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

"Peki yıl sonu mesela nerede görüyorsunuz?" sorusuna yanıt olarak ise Özdemir şu şekilde konuştu:

"Yani beklentiler 43 ile 45 arasında gerçekleşeceği yönünde. Ama biz 45'in altı olmaması gerektiğini ihracatçı açısından... Çünkü üretici dediğiniz zaman biz daha çok tabii ki daha çok ihracata yönelik üreticiyi değerlendirerek bunu söylüyoruz. Ama ülke içerisinde de ithalat miktar endeksindeki artışa baktığınız zaman bu sadece ihracatçıyı etkileyen bir unsur olmaktan çıktı. Aslında ülke içerisinde üretim yapıp ürünü ülke içerisinde satan işletmeciler, sanayiciler için de önemli bir nokta. 45'in altında olmaması gerektiğini düşünüyoruz"

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Anahtar Kelimeler:
TCMB dolar Merkez Bankası faiz indirimi
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