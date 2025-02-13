Müşteriler isyanda, Tüketici Hakem Heyetlerine şikayetler çığ gibi büyüyor! Uzmanı açıkladı: "Kimse ödemek zorunda değil"

Kafe ve restoranlarda alınan kuver ücretleri vatandaşların tepkisini çekerken, Tüketici Hakem Heyetlerine yapılan şikayetlerle gündeme geldi. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, kuver ücretinin tüketici haklarına aykırı olduğunu belirterek, bu tür ek ücretlerin zorunlu tutulamayacağını vurguladı. İstanbul Lokantacılar Odası Başkanı Sayit Karabağlı ise kuverin yasal olduğunu ancak servis ücretlerinin hukuki bir altyapısının bulunmadığını söyledi. Öte yandan bazı restoran işletmecileri, kuver ücretinin bahşişin bir alternatifi olduğunu savunurken, restoran yetkilisi Salim Yiğit, bu uygulamanın yasal olmadığını ve esnafın bu konuda sınırı aştığını dile getirdi.

ZORUNLU TUTULAMAZ, TÜKETİCİNİN SEÇİMİ OLMALI

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, Tüketici Kanunu madde 6’ya dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Kişiye bir mal ya da hizmet satılırken başka bir ürün ya da hizmet zorunlu olamaz. Nasıl ki etek aldığınızda bluz da almak zorunlu denilmiyorsa, bir çay içtiğinizde de kuver ücreti alınamaz” dedi.

Sipariş edilmeyen ürünlerden dolayı tüketicilerin sorumlu tutulamayacağını belirten Ağaoğlu, “Tüketicinin sessiz kalması da kabul beyanı olarak değerlendirilemez ayrıca tüketici sipariş etmediği ürün ya da hizmet sunulduysa onu muhafaza etme zorunluluğu yoktur” ifadelerini kullandı.

MENÜDE YAZSA DA ÖDENMEK ZORUNDA DEĞİL

Bazı işletmelerin menülerine kuver ücretini açıkça yazdığını belirten Ağaoğlu, Tüketici Kanunu madde 54’e dikkat çekerek şunları söyledi:

“Tüketici Kanunu madde 54'te perakende satışa sunulan ürün ve hizmetlerin tüm vergiler dahil fiyatının zorunlu olarak belirtilmesini anlatır. O nedenle kuver ücreti menülerde yazsa bile vatandaş ödemek zorunda değil. Bazı restoranlarda 300 TL gibi sipariş limiti belirliyor. Buna da yasal olarak hakları yok” diye konuştu.

TÜKETİCİLER FİŞLERİNİ MUTLAKA KONTROL ETMELİ

Tüketicilerin, ödeme yaparken mutlaka fişlerini kontrol etmeleri gerektiğini vurgulayan Ağaoğlu, "Kanunda vergiler dahil son rakamın tüketiciye yansıtılacağı yazıyor. Böyle durumlarda fotoğraf çekilerek kayıt altına alınmasını ve ilgili yerlere şikayet edilmesi gerektiğine de dikkat çekiyor” dedi.

KUVER YASAL MI, SERVİS ÜCRETİ HUKUKİ Mİ?

İstanbul Lokantacılar Odası Başkanı Sayit Karabağlı, paket siparişlerde fiyat sınırının olabileceğini ancak perakende satışlarda böyle bir sınırın bulunmadığını belirterek şunları söyledi:

“Bir kurye 20 kilometre uzağa 100 TL'lik bir sipariş için gidemez bu nedenle fiyat sınırı konuluyor ancak kafelerde böyle bir sınır yok” dedi.

Ayrıca, kuver ücretlerinin genellikle lüks restoranlarda alındığını belirten Karabağlı, "Kuver yasal ancak servis ücretleri yasal değil" açıklamasını yaptı.

"ESNAF ŞIMARDI" TEPKİSİ GELDİ

Restoran ve kebapçılar, genellikle ikramda bulunduklarını ve ekstra ücret almadıklarını belirtirken, Etiler ve Levent gibi lüks semtlerdeki restoran işletmecileri kuver ücreti aldıklarını doğruladı. İşletmeciler, bu ücretin bahşiş yerine geçtiğini belirterek, “Bu bahşiş almanın en kibar yolu” ifadelerini kullandı.

Kuver ve servis ücreti almadıklarını vurgulayan restoran yetkilisi Salim Yiğit ise, "Kuver ücreti almak yasal değil ancak esnaflarımız şımardığı için bunu yapıyor. Vatandaş, kuver ödemek zorunda değil" dedi.

(HABERGLOBAL)