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Müze giriş ücretlerine yüzde 50 zam geldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.03.2020 13:52 | Son Güncelleme

İBB yönetimi tarafından müzelerin girişlerine yüzde 50 ile 30 arasında zam yapıldı. 1 Mart’tan itibaren uygulamaya konuldu.

Müze giriş ücretlerine yüzde 50 zam geldi

İBB yönetimi tarafından müzelerin girişlerine yüzde 50 zam yapıldı. 1 Mart’tan itibaren uygulamaya konulan zam tarifesiyle Yerebatan Sarnıcı, Miniatürk ve Panorama 1453, Şerefiye Sarnıcı, Tekfur Sarayı Çini Müzesi giriş ücretleri zamlandı. Daha önce giriş ücreti 10 TL olan Yerebatan Sarnıcı; yüzde 50 zam yapılarak tam 15 TL, öğrenci ve öğretmen 5 TL, yabancı ziyaretçi ise 30 TL olarak açıklandı.

Giriş ücreti 7,5 TL olan Miniatürk girişi ise 10 TL oldu. Öğrenci 5 TL olurken, yabancı ziyaretçi 20 TL oldu. Panorama 1453 ise 7,5 TL’den 10 TL’ye çıktı. Diğer taraftan önceki dönem İBB tarafından ücretsiz olarak ziyarete açılan Tekfur Sarayı Müzesi ücretli yapılarak tam 10 TL, öğrenci 5 TL oldu.

METROBÜSTE YÜZDE 79 ORANINDA ZAM

İstanbul’da geçtiğimiz günlerde toplu ulaşıma yüzde 35 zam kararı alınmasının ardından İBB’nin metrobüs durakları arasında farklı şekilde düzenlediği zam oyunu bir hafta sonra ortaya çıkmıştı. 10 Şubat’ta alınan zam kararı öncesinde metrobüs 1-3 durak arasında sabit fiyat tarifesi 1,95 lira olarak uygulanıyordu. 4-9 durak ise 3 TL olarak uygulanmıştı. Yeni zamla birlikte 1-3 durakta yeni ücret tarifesi sabit yaklaşık 2.60 TL olması gerekirken bu oran yüzde 79 oranında zam yapılarak 3. durakta 3.5 TL’ye yükseltilmişti.

BELTUR KAFELERİ DE ZAMLANMIŞTI

Öte yandan İBB yönetimi tarafından BELTUR’un sosyal tesis kafeteryalarında yüzde 20 zam yapılmıştı. Hamidiye suya yüzde 20 ile yüzde 50 oranlarında zam yapmıştı. Dokuz liraya satılan 19 litrelik sular 11 TL’ye, bir liraya satılan 0.5’lik sular ise 1.5 TL’ye yükseltilmişti.

EKREM İMAMOĞLU'NDAN ZAM AÇIKLAMASI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İETT tarafından düzenlenen “Performans Gelişim Sistemi Ödül Töreni" ne katıldı.
İETT'nin 16 bin çalışanı olduğu bilgisini paylaşan İmamoğlu, “Baktığınızda her bir İETT çalışanına, bin İstanbullu düşüyor. Aslında o kadar değerli bir heyet ki buradaki insanlar ve sizlerin arkadaşları, çalışma arkadaşları" dedi.

Ulaşım zammı konusuna da değinen İmamoğlu, "Doğru; biz, zam yapmak zorunda kaldık. Bundan, asla ve asla mutlu değiliz. Huzurlu da değiliz. Keşke, zam yapmadan bu şehirdeki insanlara hizmet etmeye devam etsek. Ama ne yazık ki, bu sene zam yapmasaydık, bütçeden sübvansiyon rakamlarımız neredeyse 3 milyar 600 milyon liranın üzerine çıkıyordu. Bu rakamlar, büyük rakamlar. Ama bütçeyi döndürebileceğimiz rakamlar değil" dedi.

"Bu zammı yapmak zorunda kaldık" diyen İmamoğlu, "O bakımdan, halkımıza bu anlamda, elbette üzgün olduğumuzu belirtiyoruz. Ama bundan sonra, hem daha iyi ve eksiksiz hizmet etmek hem filosunu yenilemek, bu eksikliği de yatırım yaparak gidermek zorunda olduğumuzu ve bunu yapacağımızı halkımıza duyurmak isterim. Bu manada, bütün emek veren herkese, İstanbul'un her gün milyonlarca insanını taşıyan, siz kıymetli kurum, kuruluşlarımıza, çalışanlarına, hanımefendilere, beyefendilere; -ki artık yoğun bir şekilde kadın şoförlerimiz de var artık kurumumuzda- hepsine minnet duygularımı iletiyorum. Lütfen, İstanbul'un birer hizmetçisi, birer denetleyicisi, birer gözlemcisi olduğunuzu unutmayın. Güler yüzle, huzurlu bir görüntüyle İstanbul halkına hizmet etmeye devam ediniz" diye konuştu.

İmamoğlu, konuşmasının ardından ödüle değer görülen İETT çalışanlarına plaketlerini verdi.

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