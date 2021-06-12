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Müzik Susmasın yardımı ne zaman verilecek? Müzik Susmasın başvurusu nereye ve nasıl yapılır?

12.06.2021 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan Müzik Susmasın Projesi ile koronavirüs salgını nedeniyle işsiz kalan binlerce müzisyene destek olunacak. Gelir kaybı yaşayan müzisyenlere, Müzik Susmasın projesi ile 3000 TL ödeme yapılacak.

Müzik Susmasın yardımı ne zaman verilecek? Müzik Susmasın başvurusu nereye ve nasıl yapılır?

Aralık 2020’de destek için çeşitli sebeplerde başvuruda bulunamayan ve ismini önceden MSG’ye bildiren üyelere ek kontenjanda öncelik veriliyor. Ocak 2021’den beri 31 bin müzisyene destek ödemesi yapıldı. Daha önceden açılan bu başvuruları kaçıranlar için ek kontenjan açıldı.

MÜZİK SUSMASIN BAŞVURUSU NEREYE VE NASIL YAPILIR?

Müzik Susmasın’ın resmi internet sayfası olan https://muziksusmasin.com/muziksusmasin/views/login'ye giriş yapılır. Burada kullanıcı adı ve parola kısmına tıkladıktan sonra ‘’Ben robot değilim’’ butonuna basılır. Sonrasında ise giriş yapılarak, ilgili bölümlerden başvuruyu yapılır.

Yapılacak yeni ödemeler için, 31 bin müzisyene ek olarak, bu destekten yararlanan Meslek Birlikleri ve Sivil Toplum Kuruluşlarına 300’er kişilik yeni kontenjan hakkı verildi.

Ödemeler de Yunus Emre Enstitüsü tarafından yapılıyor.

MÜZİK SUSMASIN EK KONTENJAN BİLGİLENDİRMESİ

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı “Müzik Susmasın Projesi”ne çeşitli sebeplerle başvuru yapamamış ve destek ihtiyacı olan müzik emekçileri için sınırlı sayıda ek kontenjan sağladı.

Ek kontenjana katılım şartları;

Ek kontenjana 8 Haziran 2021 tarihinden evvel MSG’ye üye olanlar başvuruda bulunabiliyor.

Aralık 2020’de destek için çeşitli nedenlerle başvuru yapamayan ve adını önceden MSG’ye bildiren üyelere ek kontenjanda öncelik verilecektir.

Serbest meslek erbabı olarak vergi mükellefi (vergi levhası) olanlar e-devlet üzerinden başvuru yapabiliyor. MSG üzerinden başvuru kabul edilmiyor.

Ek kontenjan başvurusu ve MSG – Müzik Birleştirir- Hikayeni Anlat Projesi teslimi destek@msg.org.tr üzerinden yapılacaktır.

MSG “Müzik Birleştirir”- Hikayeni Anlat

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı “Müzik Susmasın/ Geliştirilecek Proje Karşılığı Maddi Destek” kapsamında, Haziran 2021’de, tek seferde sağlanacak 3000 Türk lirası tutarındaki hibe desteğinden faydalanmak isteyenlerin hazırlayacağı proje içeriği aşağıdaki gibidir.
“Hikayeni Anlat”, MSG üyelerinin, gönderecekleri video ya da yazılı metinlerden oluşacaktır.

Başvuruda aşağıdaki bilgiler mutlaka bulunmalıdır.

Ad-soyad (T.C.Kimlik’te yer aldığı gibi yazılmadır)

T.C. Kimlik Numarası

Açık adres (İl, ilçe, mahalle, cadde/sokak, apartman numarası, daire numarası)

Ödeme için banka ya da PTT’den hangisini seçtiği

Banka seçildiyse yalnızca kendine ait banka IBAN Numarası (eksiksiz)

Banka seçildiyse, banka adı

Cep telefonu numarası

Aktif e-posta adresi

Üyeler, söz yazarken, beste yaparken ya da düzenleme yaparken yaşadıkları bir anıyı paylaşacaklardır.

İçerikler Word/PDF ya da video formatında gönderilebilir.

Word/ PDF ya da video: ÜYE ADI-SOYADI- T.C. KİMLİK NUMARASI ile adlandırılacaktır. Bu şarta uymayan dokümanlar, Bakanlık tarafından kabul edilmeyecektir.

Video:

ÜYE ADI-SOYADI- T.C. KİMLİK NUMARASI ile adlandırılacaktır.

En fazla 1,5-2 dakika sürede ve 5 MB büyüklüğünde olması gerekmektedir.

Başvurular 11 Haziran Cuma günü saat 12.00’den itibaren başlayacaktır. Son başvuru tarihi 18 Haziran 2021 Cuma saat 17.00’dir. Bu tarihten sonra yapılan ve şartlara uymayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Ocak 2021’den bu yana destekten faydalanan üyelerimizin başvuru yapmalarına gerek yoktur.

Sadece destek@msg.org.tr adresine gelecek başvurular kabul edilecektir.

Farklı bir e-posta adresine gelecek başvurular kabul edilmeyecektir.

Telefon ve Whatsapp üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Hibe ödemeleri Yunus Emre Enstitüsü tarafından yapılacaktır. Ödeme planı henüz netleşmemiştir.

Birden fazla kurum üyeliği olan üyeler yalnızca tek bir kurum (Meslek birliği, dernek, sendika vb) üzerinden başvuru yapabilir. Örneğin; aynı anda MSG ve MÜYORBİR üyeliği bulunan bir kişi kurumlardan birini tercih etmek zorundadır.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Kültür ve Turizm Bakanlığı
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