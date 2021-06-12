Müzik Susmasın yardımı ne zaman verilecek? Müzik Susmasın başvurusu nereye ve nasıl yapılır?

Aralık 2020’de destek için çeşitli sebeplerde başvuruda bulunamayan ve ismini önceden MSG’ye bildiren üyelere ek kontenjanda öncelik veriliyor. Ocak 2021’den beri 31 bin müzisyene destek ödemesi yapıldı. Daha önceden açılan bu başvuruları kaçıranlar için ek kontenjan açıldı.

MÜZİK SUSMASIN BAŞVURUSU NEREYE VE NASIL YAPILIR?

Müzik Susmasın’ın resmi internet sayfası olan https://muziksusmasin.com/muziksusmasin/views/login'ye giriş yapılır. Burada kullanıcı adı ve parola kısmına tıkladıktan sonra ‘’Ben robot değilim’’ butonuna basılır. Sonrasında ise giriş yapılarak, ilgili bölümlerden başvuruyu yapılır.

Yapılacak yeni ödemeler için, 31 bin müzisyene ek olarak, bu destekten yararlanan Meslek Birlikleri ve Sivil Toplum Kuruluşlarına 300’er kişilik yeni kontenjan hakkı verildi.

Ödemeler de Yunus Emre Enstitüsü tarafından yapılıyor.

MÜZİK SUSMASIN EK KONTENJAN BİLGİLENDİRMESİ

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı “Müzik Susmasın Projesi”ne çeşitli sebeplerle başvuru yapamamış ve destek ihtiyacı olan müzik emekçileri için sınırlı sayıda ek kontenjan sağladı.

Ek kontenjana katılım şartları;