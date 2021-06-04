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Müzisyenlere 3000 TL destek ne zaman verilecek? Müzisyenlere destek başvurusu nasıl yapılır?

04.06.2021 23:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıldan bu yana etkisini sürdüren koronavirüs salgınının yaşatmış olduğu olumsuz etkileri önlemek amacıyla müzik emekçilerine tek seferde 3000 TL destek ödeme yapılacağını Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından duyurulmuştu. Peki müzisyenlere 3000 TL destek ne zaman verilecek? Müzisyenlere destek başvurusu nasıl yapılır? İşte yanıtı...

Müzisyenlere 3000 TL destek ne zaman verilecek? Müzisyenlere destek başvurusu nasıl yapılır?

2020 yılından beri devam eden koronavirüs salgınının yaşatmış olduğu olumsuz etkileri önlemek amacıyla müzik emekçilerine tek seferde yapılacak destek ödemeleri ile ilgili detaylar Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından duyuruldu. Peki müzisyenlere 3000 TL destek ne zaman verilecek?

MÜZİSYENLERE 3000 TL DESTEK NE ZAMAN VERİLECEK? MÜZİSYENLERE DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Pandemi döneminde ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan sektörler arasında müzik sektörü de bulunuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı yapmış olduğu açıklamada, "Müzik Susmasın" sloganıyla müzik emekçilerine 3 bin lira değerinde bir destek ödemesi verileceğini ifade etti.

Çokça merak edilen ve müzisyenler tarafından araştırılan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın konuyla ilgili tam açıklaması şöyle;

"Müzik emekçilerimiz için 'Müzik Susmasın' sloganıyla başlattığımız proje desteği Haziran ayında tek seferde 3 bin TL ödemeyle devam ediyor. Toplam destek miktarını yaklaşık 250 milyon TL'ye ulaştırmış olacağız."

Müziksyen ve müzik emekçilerine ödenecek olan 3000 TL destek ödemesi başvurularının nasıl yapılacağına ilişkin detaylı bilgi henüz açıklanmadı. Ancak açıklamanın yakın zamanda yapılması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
pandemi
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