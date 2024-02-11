Mynet’in de listede olduğu Türkiye'nin en çok para kazanan 100 internet şirketi belli oldu!

Fast Company Türkiye, gelirlerinin tamamını internet üzerinden elde eden Türkiye'nin en büyük 100 şirketini açıkladı. Trendyol ve Nesine, listenin en üst sıralarında yer alırken, oyun şirketlerinin sayısı da öne çıkan detaylardan biri oldu. Listede dikkat çeken alanlardan bir diğeri de otomobil kiralama, kısa dönemli oto tedarik işi yapanlar oluşturdu.
2020 yılında listeye girme çıtası 20-30 milyon TL iken, son çalışmada 65-70 milyon TL’ye ulaştı. En hızlı büyümeyi yüzde 90’a yakın ciro artışıyla Trendyol gerçekleştirdi.
Fast Company Türkiye'nin açıkladığı liste şöyle:
1- Nesine
2- Trendyol
3- Hepsiburada
4- Getir
5- Yemeksepeti
6- Bilyoner
7- Google Türkiye
8- Peak Games
9- VavaCars
10- Misli.com
11- Facebook Türkiye
12- N11
13- Rollic Games
14- Enuygun
15- Obilet.com
6-7 MİLYAR TL
16- Amazon Türkiye
17- Çiçek Sepeti
18- Tuttur.com
19- E-bebek
20- Tiko
21- Gram Games
22- Netflix Türkiye
23- Modanisa
24- Vivense
2,5-3 MİLYAR TL
25- PTTAvm
26- Tatilbudur
27- Otonet
28- Sahibinden.com
29- Papara
30- Armut.com
31- Tatilsepeti
32- Justlife
33- Insider
34- Carvak (Garajsepeti)
35- İncehesap
36- Iyzico
37- Tarfin
38- İsteGelsin
39- Sefamerve
40- Sigortam.net
41- TurkNet
42- Dolap
43- Paymes
44- OtelZ.com
45- İkinciyeni
46- Oley.com
47- Merzigo
48- Gardrops
49- Param
50- Kariyer.net
51- Mynet
52- Masomo Gaming
53- Dgpays
54- Birleşik Ödeme
55- Bizigo
56- Esfa Grup
57- Alictus
58- Lastik Borsası
59- Evidea
60- Martı
61- UPT
62- BiSu
63- Yolcu360
64- Tiktak
65- Zeplin
66- Tapu.com
67- Sigortaladım.com
68- Turna
69- Joy Game
70- Bilet.com
71- Emlakjet
72- Kitapyurdu
73- AppSamurai
74- Ofmark
75- Yolda
76- Sipay
77 Revival Rugs
78- Lastikçim
79- BluTV
80- Enocta
81- Volt Lines
82- Testinium
83- Visiontech
84- Missafir
85- Good Job Games
86- Hype
87- Medianova
88- Maçkolik
89- Matriks
90- Fuudy
91- Bulutistan
92- Hepsi emlak
93- PulpoAR
94- Ofix
95- Tmob
96- Grimelange
97- Oplog
98- Ticimax
99- Yeses Tech
100- Massivebio