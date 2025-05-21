Mynet oradaydı... Yer: Haliç! AK Partili belediye başkanlarıyla CHP'li belediye başkanları yan yana...

Deprem tehlikesine karşı güçlerini birleştiren ilçe belediyeleri ve bakanlık, işbirliği mesajı vermişti. Bugün Haliç’te Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 178. Kuruluş Yıl Dönümü ve lansman programı gerçekleşti. Toplantıya katılan isimler arasında Bakan Kurum, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de vardı.

BAKANLIK ORGANİZASYONUNDA CHP'Lİ İKİ BAŞKAN DA VARDI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un 2B arazilerine tapu verileceğini duyurduğu Haliç’teki toplantıya AK Partili belediye başkanlarının yanı sıra Cumhuriyet Halk Partili Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de katıldı.

Organizasyon sonrasında aile fotoğrafı verildi. Fotoğrafta; Bakan Kurum ve İstanbul Valisi Davut Gül’ün yanı sıra AK Parti İst. İl Başkanı Abdullah Özdemir, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel yer aldı.

“Önemli bir atılımı da İstanbul’umuzdan müjdelemek istiyorum. 5 milyon vatandaşımızın heyecanla beklediği bir adım atıyoruz.” diyerek söze başlayan Murat Kurum, 2B alanlarındaki tapu meselesinin çözüme kavuşturulacağını duyurdu.

İŞTE 2B KARARI

“Tapu teşkilatımızla; kayıt altına alınmamış tek bir metrekare 2B alanı bırakmayacağız. Orman vasfını yitirmiş tüm alanlarda tespit çalışmalarını bu yıl sonuna kadar tamamlayacağız.

Bu alanların kullanıcılarını süratle tespit edecek ve yıllardır tapu bekleyen vatandaşlarımıza tapularını kazandıracağız.

Ben yıl sonuna kadar tamamlayacağımız bu dev projemizle mülkiyet hakkına kavuşacak tüm vatandaşlarımıza, ailelerimize, annelerimize, yavrularımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum"