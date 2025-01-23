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  4. MYNET ORTAYA ÇIKARDI! Alev alev yanan Grand Kartal Otel'e güvenilir sertifikası veren RoyalCert şirketinin sahibi 'Denetlediğimiz yerlere güvenle gidilebilir' diyerek reklam yapmış!

MYNET ORTAYA ÇIKARDI! Alev alev yanan Grand Kartal Otel'e güvenilir sertifikası veren RoyalCert şirketinin sahibi 'Denetlediğimiz yerlere güvenle gidilebilir' diyerek reklam yapmış!

Ersel Yıldırım Ersel Yıldırım Mynet Genel Yayın Yönetmeni
23.01.2025 10:18
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MYNET ÖZEL HABER | Bolu'da denetim ve ihmal skandalları sonucu alev alev yalan, 78 vatandaşımızın ölümüne neden olan Grand Kartal Otel'i denetleyen ve güvenli belgesi veren RoyalCert şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Alphan Namlı'nın kendisini ve şirketini 'GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKASI' konusunda en iyi marka olarak tanıttığı TV programlarına çıkarak kendisi adına haberler yaptırdığını tespit ettik.

MYNET ORTAYA ÇIKARDI! Alev alev yanan Grand Kartal Otel'e güvenilir sertifikası veren RoyalCert şirketinin sahibi 'Denetlediğimiz yerlere güvenle gidilebilir' diyerek reklam yapmış!
Mynet Özel Haber

Hatta bir yayında direk olarak kış turizmi ve kar tatili otelleri ele alınıyor! Resmi kurumların vermesi gereken güvenilir sertifikasını RoyalCert firması veriyor. Verilen belgelerin de ne denli geçerli olup olmadığını en acı tecrübeyle gördük!

Türkiye, Kartalkaya'da yaşanan skandalın acısını yaşıyor. Grand Kartal Otel'de çıkan yangın 78 vatandaşımızın hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Otelin denetimi ve ihmaller zinciri konusunda Kültür Turizm Bakanlığı ve Bolu Belediyesi arasında tabiri caizse bir muharebe var. Öte yandan oteli denetleyen ve güvenli sertifikası veren RoyalCert şirketinin bol bol reklamını yaptığı ortaya çıktı.

ekotürk

RoyalCert Yönetim Kurulu Başkanı Alphan Namlı, katıldığı yayınlarda Türkiye'de güvenli sertifika konusunda en iyi marka olduklarını denetimlerinin uluslararası düzeyde olduğunu anlatırken birçok önemli kuruluşun da kendileriyle çalıştığını söylüyor!

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'i de RoyalCert'in denetlediği Bolu Belediyesi tarafından resmi evraklarla paylaşıldı!

GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKASYON PROGRAMI! ÖVE ÖVE BİTİREMEMİŞ

RoyalCert Başkanı Alphan Namlı, CZN Burak Restoran'ı denetledikten sonra sertifika verme anında "Temizlik ve sağlık temelli bu kriterler gerçekten çok beğeni alıyor. Program dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanıyor. Dünyada ilk olması nedeniyle Türkiye'yi turizm açısından cazibe merkezi haline getirecektir" ifadelerini kullanmış.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bu sertifika programını bakanlık bünyesinden çıkarıp özel sektöre vermesi çok tartışılmış ve faciadan sonra bir numaralı gündem maddesi olmuştu.

AA-20250121-36812553-36812551-KARTALKAYA_KAYAK_MERKEZINDE_BIR_OTELDE_CIKAN_YANGINA_MUDAHALE_EDILIYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKASYON PROGRAMI" hakkında da konuşan RoyalCert Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Alphan Namlı; "Bu uygulama dünyada ilk olması nedeniyle Türkiye'yi turizm açısından cazibe merkesi haline getirecektir" diyor.

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Bakanlıktan denetim yetkisini alıp kağıt üzerinde evrak veriliyor, cazibe merkesi hayali sonucu 78 kişi hayatını kaybediyor.

İÇLER ACISI CÜMLE: "DENETLEDİĞİMİZ YERE MÜŞTERİLER GÜVENLE GİDEBİLİR"

O dönem RoyalCert YK Başkanı Alphan Namlı'nın verdiği röportajdan kesit: "İşletmelerin her ay mutat şekilde ekiplerle, 2 ayda bir de gizli müşteriyle denetleneceğini belirterek, 'Denetlediğimiz yerlere müşteriler güvenle girebilir' dedi."

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Anahtar Kelimeler:
kartalkaya kayak merkezi Mynet Özel Grand Kartal Otel Royalcert
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