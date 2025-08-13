MYNET ÖZEL | Bürolar adına arayıp milyonlarca lira dolandırıyorlar! Hesap sorana pizzalı tehdit mesajı...

Gün geçmiyor ki dolandırıcılar farklı yöntemlere başvurup insanları mağdur etmesin. Her gün farklı yöntem ve tekniklerle bir çok insanı mağdur edip haksız yoldan kazanç sağlayan dolandırıcıların yeni adresi ise marka tescil etmek isteyen vatandaşlar oldu. Dolandırıcıların tek mağduru vatandaşlar da olmadı, fikri mülkiyet sektöründe faaliyet gösteren patent büroları da mağduriyetten payını aldı.

Marka başvuruları Türk Patent ve Marka Kurumu üzerinden yapılıyor ancak sitede paylaşılan marka ve başvuru sahibi bilgileri herkese açık durumda. Bu da marka başvuru bilgilerine kolaylıkla ulaşılabileceği anlamına geliyor. MYNET İçerik Editörü Çiğdem Sevinç'in haberine göre, dolandırıcılar bu dakikadan itibaren marka sahiplerinin bilgilerine ulaşarak müşteriyi arıyor. Asıl olay ise tam olarak o noktada başlıyor.

RESMİ KURUM GİBİ TANITIP MİLYONLAR KAÇIRMIŞLAR

Herkese açık veritabanı üzerinden başvuru süreçlerini takip eden dolandırıcılar, marka sahibinin kimlik bilgilerine ulaşarak iletişim kuruyorlar. Kendilerini Türkpatent nezdinde resmi işlemleri yürüten Marka Patent Büroları ya da resmi kurum TÜRKPATENT yetkilisi olarak tanıtarak, “Markanız tescil edildi, ödeme yapmanız gerekiyor” sözleriyle para istiyorlar. Bu şekilde yüz binlerce lira alan dolandırıcılar, her seferinde başka bir IBAN adresi kullanarak müşteriler durumu fark edene kadar ortadan kayboluyorlar.

ÖRNEK SAHTE BELGE:

10 KATI PARA ALIP ORTADAN KAYBOLUYORLAR

Sektörde faaliyet gösteren bir patent bürosu yetkilisi, “Sadece bizim müvekkillerimizden yaklaşık 2 milyon lira kaptırıldı. Bir müvekkilimiz tek seferde 300 bin lira ödedi. Oysa normal şartlar altında o işlemin bedeli yaklaşık 20-30 bin lira civarında” dedi.

Türkiye genelinde 200’ün üzerinde patent bürosu bulunuyor. Yani basit bir hesap yapıldığında bu yöntemle mağdur edilenlerin toplam zararının milyonlarca lirayı bulduğu aşikar. TÜRKPATENT, dolandırıcılara karşı önlemini web sitesinde “Kurumumuz kimseyi telefonla aramaz” yazarak aldı. Ancak bu da bir işe yaramadı.

50'Lİ PİZZA GÖNDERİP GÖZDAĞI VERİYORLAR

Dolandırıcılara karşı ses çıkartan büro sahipleri veya müvekkiller ise yine mağdur edilen taraf oluyor. Çünkü bu sefer dolandırıcı karşı tarafın anne, baba, TC kimlik gibi illegal yollarla edindikleri özel bilgilerini sıralamaya başlıyor. Bununla da kalmayan dolandırıcılar gözlerini diktikleri kişinin tehdit mesajı olarak toplu pizza siparişi veriyor. Bu siparişler bazen 50 adedi bile buluyor.

Marka Patent Büroları vatandaşlardan Türk Patent ve Kurumu nezdindeki kayıtlı vekil firma / kişi resmi hesapları haricinde hiç kimseye para gönderilmemesi konusunda uyarılarına halen devam ediyorlar.