MYNET ÖZEL| Emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi? Özgür Erdursun rakam vererek duyurdu: ‘Bu hafta oldu, oldu…’

Emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi? Milyonların emekli maaşları belli oldu ama zam oranı yüzleri güldürmedi. Maaşlar vatandaşı memnun etmeyince; Ramazan Bayramı nedeniyle 2 ay sonra hesaplara yatacak olan bayram ikramiyesi için emekliler beklemeye başladı. Ekonomi yönetiminden bayram ikramiyeleri için herhangi bir açıklama gelmezken milyonlarca emekli bayram ikramiyesine zam gelip gelmeyeceğini araştırıyor.

BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM GELECEK Mİ?

Milyonlarca emekli bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağını merak ederken SGK Uzmanı Özgür Erdursun Mynet'e konuştu. Erdursun, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15,75; memur ve memur emeklilerine yüzde 11,54; asgari ücrete yüzde 30 ve en düşük emekli aylığının 14 bin 469 lira olarak zamlandığını hatırlatarak şu cümleleri kurdu:

"Bayram ikramiyelerinde rakam artacaktır diye düşünüyoruz ama asgari ücrete yüzde 30 emekli aylıklarında yüzde 15,75 oranında artış yapıldı. Konu ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'da bir açıklama bekleniyor"

Bayram ikramiyelerinin, refah payının gelip gelmemesine bağlı olduğunu kaydeden Erdursun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sürpriz yapabileceğini ifade etti ve hala bir umudun olduğunun altını çizdi.

REFAH PAYI İÇİN SON HAFTA

Erdursun, emekli aylıklarında düzenlemenin yapılması durumunda bunun bayram ikramiyelerine de yansıyabileceğini belirtti ve, "Refah payı bu hafta oldu oldu bir daha da olmayacak zaten. Olmaz ise bu durumda da bayram ikramiyelerinde çok yüksek bir rakam beklememek lazım" dedi.

En düşük emekli aylığının Meclis'te olduğunu hatırlatan Erdursun, açıklanan zamların Meclis'ten geçmesi durumunda bayram ikramiyelerinde çok yüksek bir artış olmayacağını ifade etti.

Bayram ikramiyelerinin ne kadar zamlanabileceğini de söyleyen Erdursun sözlerini şu şekilde noktaladı:



"Bayram ikramiyesinin 3 bin 500 lira olacağını düşünüyorum belki onu da 4 bin lira seviyesine tamamlarlar"