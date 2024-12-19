Mynet Özel|Merkez Bankası faiz kararında aylar sonra ‘ezberler bozulacak’ iddiası! Uzman isim değerlendirdi: ‘Asıl kısım bundan sonra başlıyor’ Dolar ve Euro artar mı?

Merkez Bankası 26 Aralık Perşembe günü yılın son politika faizini açıklayacak. Merkez Bankası’nın Kasım ayındaki karar metninde yumuşama sinyalleri vermesinin ardından Aralık ayında olası bir faiz indirimi beklentileri de arttı. Ünlü ekonomist Mustafa Aşkın da faiz kararına ilişkin Mynet'e önemli açıklamalarda bulundu. Aşkın, TCMB'nin Aralık ayı politika faiz kararının ne olabileceğine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanarak 2025 yılının ekonomi tablosunu çizip yılın ikinci yarısına işaret etti.

Mart ayından beri politika faizini yüzde 50'de sabit tutan Merkez'in son gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu'nun karar metninde yumuşama sinyalleri okunmuştu.

“MERKEZ BANKASI PİYASAYI HAZIRLADI”

26 Aralık saat 14.00'da açıklanacak olan faiz kararını piyasalar merakla beklerken Ekonomist Mustafa Aşkın Aralık ayı beklentisini Mynet'e açıkladı. Aşkın, 100-150 baz puan aralığında faiz indiriminin gerçekleşebileceğini kaydederek, "Merkez Bankası, gerek enflasyon raporunda gerekse sonrasında yaptığı açıklamalar ile piyasayı buna hazırladı" dedi.

“FAİZ İNDİRMEK ZORUNDA KALACAK”

Ekonomik durgunluk nedeniyle piyasalarda yaşanan hareketsizlikten dolayı Merkez'in faiz indirim yolunun açıldığının altını çizen Aşkın, sözlerini şu şekilde devam ettirdi:



"Enflasyon yüksek devam etse de, faizleri indirmek durumunda kalacak. Teknik olarak şubat ve mart arasında faiz indirimi yapması daha doğru ama ekonomik anlamda durgunluğun artması Merkez Bankası'nın faiz indiriminin yolunu açıyor. Reel faiz ile 2024 enflasyonu arasında bir makas var. Bu da Merkez Bankası'nın faiz indirimi için bir avantaj sunmuş oluyor. Merkez Bankası'nın piyasanın beklentisi olarak, mesaj niteliğinde en azından cüzi bir miktar da faiz indirimi yapması beklenebilir"

“ESAS MESELE 2025 YILINDA YAŞANACAK”

Dezenflasyon sürecinde bir başarının olduğunu belirten Aşkın, yüzde 70'lerden yüzde 45'lere kadar enflasyonun düştüğünü anımsatarak sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Asıl kısmı bundan sonra başlıyor. Enflasyonu yüzde 45'lerden yüzde 20'lere indirmek biraz daha zor olacak. Enflasyon önleme politikalarının tüm toplum kesimleri tarafından anlaşılması ve özellikle gelir dağılımının çok iyi yönetilmesi lazım. Gelir dağılımı ve diğer politikaları idare etmek Merkez Bankası'nın işi değil. Maliye politikası ve iktisat politikalarının devreye girmesi gerekiyor"

UYGULANAN POLİTİKALARI İŞARET ETTİ

Aşkın, 2025 yılının daha zorlayacağı geçebileceğini aktararak; maliye ve iktisat politikalarının beraber hareket etmesi sonucunda yeni yılda da enflasyonun düşebileceğini kaydetti.

Para politikasının potansiyelinin olduğunun altını çizen Aşkın uygulanan politikalar için de şu ifadeleri kullandı:

"Merkez Bankası elinden geldiğince bu tavrı sergilemeye çalışıyor ama diğer politika çeşitlerinin de mutlaka destek olması lazım. Aynı zamanda gelir dağılımı ve yaşanan ekonomik sıkıntılarının da diğer politikalarla önlenmesi gerekecek"

"FAİZ İNDİRİMİ SEMBOLİK OLACAK"

Perşembe günü gerçekleşme ihtimali olan faiz indiriminin sembol niteliği taşıyacağını cümlesini kuran Aşkın, "Belirli sektörlerde ufak tefek canlanmaya vesile olur. Borsa, gayrimenkul gibi yatırım araçlarında fiyatların bir parça daha yukarı gitmesi için bahane edilecektir" ifadelerini kullandı.

ENFLASYON 2025 YILINDA NE OLACAK?

Asıl bilmecenin 2025 yılında yaşanabileceğini izah eden Aşkın, enflasyon düştükçe faizin düşüp düşmeyeceğinin takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Aşkın, enflasyonun yüzde 20'lere düştüğü bir senaryoda politika faizinin de yüzde 30'lara kadar inebileceğinin altını çizdi.

Bu durumun sadece Türkiye ile bir ilgisi olmadığının söyleyen Aşkın, "Dünya'da yaşanan gelişmelere de bağlı. Türkiye enflasyon önleme politikalarında başarılı olursa yılın ikinci yarısından sonra biraz daha net bir şekilde enflasyon düşüşünü ve faiz indirimi hissedebiliriz" dedi.

"DÖVİZDE HAREKETLİLİK YAŞANMAYACAK"

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar ve euro fiyatlarında bir hareketlilik yaşanmasını beklemediğini belirten Aşkın, sözlerini şu şekilde noktaladı:



"Merkez Bankası'nın rezervleri ve uyguladığı para politikası kuru baskılıyor. Döviz nedeniyle geçişkenlik olmasın, kur artmasın diye tercih edilen bir yöntem. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın kontrolünde olan bir piyasa için dövizde bir atak beklemiyorum. Yine dövizde önümüzdeki 5-6 aylık periyotta enflasyonun altında ufak kıpırdamalar olacaktır"