FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Mynet Özel|Merkez Bankası faiz kararında aylar sonra ‘ezberler bozulacak’ iddiası! Uzman isim değerlendirdi: ‘Asıl kısım bundan sonra başlıyor’ Dolar ve Euro artar mı?

Mynet Özel|Merkez Bankası faiz kararında aylar sonra ‘ezberler bozulacak’ iddiası! Uzman isim değerlendirdi: ‘Asıl kısım bundan sonra başlıyor’ Dolar ve Euro artar mı?

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
19.12.2024 14:14
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

2024 yılının son Merkez Bankası faiz kararının açıklanmasına sayılı günler kaldı. 26 Aralık Perşembe günü yılın son politika faizi açıklanacak. Ekonomi kulislerinde son gelen açıklama metninin ardından faiz indirimi beklentisi oluşurken gözler yeni karara çevrildi. Ekonomist Mustafa Aşkın, Mynet'e yaptığı değerlendirmede TCMB'nin Aralık ayı politika faiz kararının etkilerini tek tek anlattı ve faizde asıl bilmecenin 2025 yılında başlayacağını söyledi.

Mynet Özel|Merkez Bankası faiz kararında aylar sonra ‘ezberler bozulacak’ iddiası! Uzman isim değerlendirdi: ‘Asıl kısım bundan sonra başlıyor’ Dolar ve Euro artar mı?

Merkez Bankası 26 Aralık Perşembe günü yılın son politika faizini açıklayacak. Merkez Bankası’nın Kasım ayındaki karar metninde yumuşama sinyalleri vermesinin ardından Aralık ayında olası bir faiz indirimi beklentileri de arttı. Ünlü ekonomist Mustafa Aşkın da faiz kararına ilişkin Mynet'e önemli açıklamalarda bulundu. Aşkın, TCMB'nin Aralık ayı politika faiz kararının ne olabileceğine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanarak 2025 yılının ekonomi tablosunu çizip yılın ikinci yarısına işaret etti.

Mart ayından beri politika faizini yüzde 50'de sabit tutan Merkez'in son gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu'nun karar metninde yumuşama sinyalleri okunmuştu.

“MERKEZ BANKASI PİYASAYI HAZIRLADI”

26 Aralık saat 14.00'da açıklanacak olan faiz kararını piyasalar merakla beklerken Ekonomist Mustafa Aşkın Aralık ayı beklentisini Mynet'e açıkladı. Aşkın, 100-150 baz puan aralığında faiz indiriminin gerçekleşebileceğini kaydederek, "Merkez Bankası, gerek enflasyon raporunda gerekse sonrasında yaptığı açıklamalar ile piyasayı buna hazırladı" dedi.

merkez-3

“FAİZ İNDİRMEK ZORUNDA KALACAK”

Ekonomik durgunluk nedeniyle piyasalarda yaşanan hareketsizlikten dolayı Merkez'in faiz indirim yolunun açıldığının altını çizen Aşkın, sözlerini şu şekilde devam ettirdi:

"Enflasyon yüksek devam etse de, faizleri indirmek durumunda kalacak. Teknik olarak şubat ve mart arasında faiz indirimi yapması daha doğru ama ekonomik anlamda durgunluğun artması Merkez Bankası'nın faiz indiriminin yolunu açıyor. Reel faiz ile 2024 enflasyonu arasında bir makas var. Bu da Merkez Bankası'nın faiz indirimi için bir avantaj sunmuş oluyor. Merkez Bankası'nın piyasanın beklentisi olarak, mesaj niteliğinde en azından cüzi bir miktar da faiz indirimi yapması beklenebilir"

merkez-4

“ESAS MESELE 2025 YILINDA YAŞANACAK”

Dezenflasyon sürecinde bir başarının olduğunu belirten Aşkın, yüzde 70'lerden yüzde 45'lere kadar enflasyonun düştüğünü anımsatarak sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Asıl kısmı bundan sonra başlıyor. Enflasyonu yüzde 45'lerden yüzde 20'lere indirmek biraz daha zor olacak. Enflasyon önleme politikalarının tüm toplum kesimleri tarafından anlaşılması ve özellikle gelir dağılımının çok iyi yönetilmesi lazım. Gelir dağılımı ve diğer politikaları idare etmek Merkez Bankası'nın işi değil. Maliye politikası ve iktisat politikalarının devreye girmesi gerekiyor"

UYGULANAN POLİTİKALARI İŞARET ETTİ

Aşkın, 2025 yılının daha zorlayacağı geçebileceğini aktararak; maliye ve iktisat politikalarının beraber hareket etmesi sonucunda yeni yılda da enflasyonun düşebileceğini kaydetti.

Para politikasının potansiyelinin olduğunun altını çizen Aşkın uygulanan politikalar için de şu ifadeleri kullandı:
"Merkez Bankası elinden geldiğince bu tavrı sergilemeye çalışıyor ama diğer politika çeşitlerinin de mutlaka destek olması lazım. Aynı zamanda gelir dağılımı ve yaşanan ekonomik sıkıntılarının da diğer politikalarla önlenmesi gerekecek"

banka sayma

"FAİZ İNDİRİMİ SEMBOLİK OLACAK"

Perşembe günü gerçekleşme ihtimali olan faiz indiriminin sembol niteliği taşıyacağını cümlesini kuran Aşkın, "Belirli sektörlerde ufak tefek canlanmaya vesile olur. Borsa, gayrimenkul gibi yatırım araçlarında fiyatların bir parça daha yukarı gitmesi için bahane edilecektir" ifadelerini kullandı.

ENFLASYON 2025 YILINDA NE OLACAK?

Asıl bilmecenin 2025 yılında yaşanabileceğini izah eden Aşkın, enflasyon düştükçe faizin düşüp düşmeyeceğinin takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Aşkın, enflasyonun yüzde 20'lere düştüğü bir senaryoda politika faizinin de yüzde 30'lara kadar inebileceğinin altını çizdi.

Bu durumun sadece Türkiye ile bir ilgisi olmadığının söyleyen Aşkın, "Dünya'da yaşanan gelişmelere de bağlı. Türkiye enflasyon önleme politikalarında başarılı olursa yılın ikinci yarısından sonra biraz daha net bir şekilde enflasyon düşüşünü ve faiz indirimi hissedebiliriz" dedi.

iStock-1457185956

"DÖVİZDE HAREKETLİLİK YAŞANMAYACAK"

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar ve euro fiyatlarında bir hareketlilik yaşanmasını beklemediğini belirten Aşkın, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Merkez Bankası'nın rezervleri ve uyguladığı para politikası kuru baskılıyor. Döviz nedeniyle geçişkenlik olmasın, kur artmasın diye tercih edilen bir yöntem. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın kontrolünde olan bir piyasa için dövizde bir atak beklemiyorum. Yine dövizde önümüzdeki 5-6 aylık periyotta enflasyonun altında ufak kıpırdamalar olacaktır"

Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası faiz kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mynet Özel| Merkez Bankası faiz kararında aylar sonra ‘ezberler bozulacak’ iddiası!

Mynet Özel| Merkez Bankası faiz kararında aylar sonra ‘ezberler bozulacak’ iddiası!

Soylu'dan Barış Terkoğlu'nun 'Baltalimanı Polis Evi' iddialarıyla ilgili yanıt!

Soylu'dan Barış Terkoğlu'nun 'Baltalimanı Polis Evi' iddialarıyla ilgili yanıt!

Estetik operasyonu sonu oldu! Hayatını kaybetti

Estetik operasyonu sonu oldu! Hayatını kaybetti

"Asgari Ücret Komisyon Toplantısı" paylaşımı olay oldu

"Asgari Ücret Komisyon Toplantısı" paylaşımı olay oldu

Asgari ücret için yine rakam konuşulmadı! 3. toplantı sonrası ilk açıklama geldi

Asgari ücret için yine rakam konuşulmadı! 3. toplantı sonrası ilk açıklama geldi

Asgari ücrette en kuvvetli ihtimal: 23 bin TL!

Asgari ücrette en kuvvetli ihtimal: 23 bin TL!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Columbia montlarda Yılın Son Fırsatları'na özel indirim başladı

Columbia montlarda Yılın Son Fırsatları'na özel indirim başladı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Yılın Son Fırsatları devam ediyor! Ünlü markalardaki indirimler burada

Yılın Son Fırsatları devam ediyor! Ünlü markalardaki indirimler burada

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.