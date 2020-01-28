Naci Ağbal: ’’2023 yılı için 75 milyon turist, 65 milyar dolar turizm geliri hedefledik’’

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "11’inci Kalkınma Planı çerçevesinde 2023 yılı için 75 milyon turist ve 65 milyar dolar turizm geliri hedefledik. Ama ben inanıyorum ki sektör bu rakamların üzerine çıkacak. Biz hedefleri belirlerken ihtiyatlı davrandık’’ dedi

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nin (TTYD) Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi desteğiyle gerçekleştirdiği ’Turizm Yatırımcıları Forumu-TIF 2020’ etkinliğinin açılışına katıldı. Ağbal, 11’inci Kalkınma Planı’nda turizme verdikleri öneme değindi.

’’Turizm, istihdam ve özellikle cari işlemler açığının finansmanında stratejik öneme sahip’’

Turizm sektörünün, ekonomi içerisinde çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Ağbal, ’’Turizm sektörü ülkemizin ekonomik büyümesi, istihdamı ve özellikle cari işlemler açığının finansmanında stratejik öneme sahip bir sektördür. Turizm sektörü, büyümeye doğrudan yüzde 4 civarında katkı veriyor. Özel sektör yatırımları içerisinde turizm yatırımlarının yüzde 4 civarında bir payı bulunuyor. Turizm sektörü doğrudan yüzde 3, dolaylı olarak yüzde 9 civarında istihdam payına sahip. Önümüzdeki yıllarda turizm sektörüne yapılacak nitelikli yatırımlar ve gerçekleştirilecek yapısal dönüşüm sonucunda turizm sektörünün ekonomik büyümeye katkısının, yatırımlar içindeki payının ve istihdama olan katkısını artmasını bekliyoruz. Özellikle ifade edilen 2033 vizyonu inşallah gerçekleştirildiğinde, Türk turizminin ekonomik büyümeye fazla katkı vereceğini, özellikle cari işlemler dengesi gibi bizim için kırılganlık unsuru oluşan bir hususun finansmanı noktasında büyük katkı vereceğini de göreceğiz’’ dedi.