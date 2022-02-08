Nafaka düzenlemesi Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak? 5 yıldan az evli kalan kaç yıl nafaka ödeyecek?

AK Parti kurmayları sürecin bir an önce tamamlanmasını istediklerini belirtti. Nafaka düzenlemesinde son durum nedir? Nafaka düzenlemesi ile "nafaka ödeme süresine üst sınır konulması" ve "evlilik süresine göre nafaka ödenmesi" sağlanacak. İşte detaylar...

NAFAKA DÜZENLEMESİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Adalet Bakanı Bozdağ nafaka düzenlemesini incelemeye aldı. Bununla birlikte 2 yıldan az evli kalanların 5, 5 ile 10 yıl arasında evli kalanların 12 yıl nafaka vermesi planlanıyor. Sürenin bitiminde nafaka alan eşin maddi yönden olumsuzlukları devam ediyorsa ara süre uygulanacak ve 2-3 sene daha nafaka alabilecek. 15 senenin üzerinde evli kalanlar ise, evlilik süresi göz önünde bulundurulacak.

Bakan Bozdağ'ın taslak düzenlemelerini incelemesi ve bunun ardından AK Parti kurmaylarıyla bir toplantı gerçekleştirmesi bekleniyor. Çalışmaların bitiminde ise taslağın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulması bekleniyor.

Süre sınırında, takdir hakimde olacak. Hakim nafaka kararını verirken eşlerin gelir durumunu göz önünde bulunduracak. Konuyla alakalı AK Parti'li kurmaylar, "Mevcut kanunda 'Hakimler süresiz nafaka kararı verir' diye bir ifade yok. Nafaka hâkim takdirinde fakat, Yargıtay'ın yerleşik içtihatları ile zamanla süresiz nafakanın uygulanması söz konusu oluyor. Bu nedenle mevcut kanunda yasal sınır koymanın gerekliliği ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.



