Nafaka sistemi sil baştan! Bir dönem sona eriyor... O kriterlere göre belirlenecek

Bir gün evli kalıp ömür boyu nafaka ödemek durumunda kalanlar ve mal paylaşımı, tazminat ve velayet nedeniyle yıllarca süren davalarla ilgili bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanlığı hem kadının hem de erkeğin mağdur olmayacağı adil bir çözüm için harekete geçti.

EN BÜYÜK DEĞİŞİKLİK NAFAKA SİSTEMİNDE

TGRT Haber'de yer alan habere göre; aile hukuku sil baştan değişiyor. Yargı reformu strateji belgesi kapsamında yeni düzenlemeler yolda. En büyük değişiklik ise nafaka sisteminde olacak.

Önümüzdeki dönemde süresiz nafakanın kaldırılacağı belirtilirken ömür boyu ödemenin sona ereceği aktarıldı. Bir gün evli kalıp yıllarca nafaka ödemenin tarihe karışacağı ifade edildi.

O KRİTERLERE GÖRE BELİRLENECEK

Yeni sistemde nafaka, evlilik süresi, eşlerin ekonomik durumu ve tarafların kusur oranları gibi kriterlere göre belirlenecek. Ancak kadınlar da mağdur edilmeyecek. Kadının yaşı, çalışamayacak durumda olması gibi şartlar söz konusuysa nafakada süre sınırı olmayacak.

UZAYAN BOŞANMA DAVALARI İÇİN DE DÜZENLEME

Yeni yargı reformunda uzayan boşanma davaları ile ilgili bir detay daha var. Düzenleme ile boşanma kararı hızlıca verilecek. Mal paylaşımı, tazminat, nafaka ve velayet için ayrı davalar açılacak, yıllarca süren çekişmeli boşanmalar sona erecek.

AK Parti'nin hukukçu kurmayları Avrupa'daki örnekleri de inceledi. Benzer uygulamaların Avrupa Birliği ülkelerinde de uygulandığını belirti.