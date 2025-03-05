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Nafaka sistemi sil baştan! Bir dönem sona eriyor... O kriterlere göre belirlenecek

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
05.03.2025 10:14
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Yargı reformu strateji belgesi ile nafaka konusunda da yeni düzenlemeler yolda. Adalet Bakanlığı kadının ve erkeğin mağdur olmayacağı bir çözüm için harekete geçerken sistem sil baştan değişiyor. Buna göre bir gün evli kalıp yıllarca nafaka ödeme konusunun sona ermesi bekleniyor. İşte nafaka sistemindeki değişiklikler ile ilgili detaylar...

Nafaka sistemi sil baştan! Bir dönem sona eriyor... O kriterlere göre belirlenecek

Bir gün evli kalıp ömür boyu nafaka ödemek durumunda kalanlar ve mal paylaşımı, tazminat ve velayet nedeniyle yıllarca süren davalarla ilgili bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanlığı hem kadının hem de erkeğin mağdur olmayacağı adil bir çözüm için harekete geçti.

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EN BÜYÜK DEĞİŞİKLİK NAFAKA SİSTEMİNDE

TGRT Haber'de yer alan habere göre; aile hukuku sil baştan değişiyor. Yargı reformu strateji belgesi kapsamında yeni düzenlemeler yolda. En büyük değişiklik ise nafaka sisteminde olacak.

Önümüzdeki dönemde süresiz nafakanın kaldırılacağı belirtilirken ömür boyu ödemenin sona ereceği aktarıldı. Bir gün evli kalıp yıllarca nafaka ödemenin tarihe karışacağı ifade edildi.

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O KRİTERLERE GÖRE BELİRLENECEK

Yeni sistemde nafaka, evlilik süresi, eşlerin ekonomik durumu ve tarafların kusur oranları gibi kriterlere göre belirlenecek. Ancak kadınlar da mağdur edilmeyecek. Kadının yaşı, çalışamayacak durumda olması gibi şartlar söz konusuysa nafakada süre sınırı olmayacak.

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UZAYAN BOŞANMA DAVALARI İÇİN DE DÜZENLEME

Yeni yargı reformunda uzayan boşanma davaları ile ilgili bir detay daha var. Düzenleme ile boşanma kararı hızlıca verilecek. Mal paylaşımı, tazminat, nafaka ve velayet için ayrı davalar açılacak, yıllarca süren çekişmeli boşanmalar sona erecek.

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AK Parti'nin hukukçu kurmayları Avrupa'daki örnekleri de inceledi. Benzer uygulamaların Avrupa Birliği ülkelerinde de uygulandığını belirti.

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Anahtar Kelimeler:
nafaka boşanma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 6 yorum
biraz geç kalındı diyecem ama Bayaa geç kaldınız bu kadın cinayetleri nin %60 nafaka kaynaklı bu saatten sonra evlilik git gide düşüyor 20 30 yıl sonra evlilik parmak sayısını gecmicek bazen geç gelen adalet adalet değildir
Nihayet!! Kadınların erkekleri sömürdüğü durum bitecek. Sırada erkeğin tekrar evin reisi, ailenin direği olduğu zamanlar var. Aile kurumu toplumun en küçük parçasıdır bu düzenlemeler düzgün aile oluşumu için çok önemli
Erkekleri bu nafaka belasından kurtarın erkek i kendi evladının evlatlarının maddi manevi herşeylerinden sorumlu tutun ! Boşanan kadın sevgili hayatı dost hayatı yaşadığı adamla eski kocasının parasını yiyor bunlara izin vermeyin evliyken ne alındıysa eşit şekilde bölüştürün (çocuk var ise) emek vermeden başaksının malına çöktürmeyin ! eşitlik isteyen kadınlar eşitlikten yana olsun ! Beleşten yana değil hayat artık eskisi gibi değil şimdinin kadınları da eski kadınlar analar gibi değil dil çene papuç gibi akşama kadar tiktok insatagram (pakete şunu alın tiktok kullanmak için onay alsın eşinden
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