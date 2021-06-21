Nakdi ücret desteği bitti mi? İşsizlik ve nakdi ücret parası ile ilgili son durum ne?

Geçtiğimiz aylarda yürürlüğe giren torba yasa ile koronavirüs pandemisinde işsiz kalan veya izne çıkarılan işçilere destek vermek amaçlı 2 ay süreyle nakdi ücret desteği verileceği açıklanmıştı. Bir süredir devam eden desteğin 30 Haziran tarihinde sona ereceği duyurulmuştu. Vatandaşlar tarafından işsizlik maaşı uzatılıp, uzatılmayacağı merak konusu oldu. Peki Nakdi ücret desteği bitti mi? İşte nakdi ücrette son durum...

NAKDİ ÜCRET- İŞSİZLİK MAAŞI SONA ERDİ Mİ?

Pandemi sürecinde işsiz kalan ve izine çıkarılan vatandaşlara yapılan nakdi ücret desteğinin Mayıs ayı destekleri Haziran ayının başında hesaplara yatırılmıştı. Haziran ayının ödemeleri ise Temmuz ayının ilk haftasına denk gelecek şekilde vatandaşların hesaplarına yatırılması planlanıyor. Ancak geçtiğimiz yıl torba yasa ile 17 Nisan tarihinde yürürlüğü giren nakdi ücret desteğinin yapılan son açıklama ile 30 Haziran 2021 tarihinde sona ereceği belirtilmişti. Bu kapsamda Temmuz ayında vatandaşlara son destek yatırılması beklenmekte. Bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Bu nedenle nakdi ücretle ilgili son durum ilerleyen günlerde belli olacak.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?

Uzun süredir tüm dünyada etkisini sürdüren Koronavirüs pandemisinden dolayı işsiz kalan ve ücretsiz olarak izne çıkarılan vatandaşlara destek sağlamak amacıyla 2 ay süreyle verilen destektir. Bu destek ise yürürlüğe konulan torba yasa ile başlatılmıştır. Ödemeler ise İşsizlik Sigortası Fonundan ve İŞKUR tarafından yapılmadır.

