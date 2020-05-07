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Nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Mayıs'ta başlıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.05.2020 11:34 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle ücretsiz izne ayrılan veya işinden olan çalışanlara verilecek günlük 39 TL’lik nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Mayıs Cuma günü hesaplara yatırılmaya başlanacak. Vatandaşın ödeme alabilmek için bağlı olduğu işverenin online SGK sistemi üzerinden başvuru yapması gerekiyor.

Nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Mayıs'ta başlıyor

Koronavirüs sebebiyle 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na getirilen geçici madde kapsamında, ücretsiz izne çıkan ya da çalışma ödeneğinden yararlanamayan çalışanlar, nakdi ücret desteğinden yararlanacak. Ekonomi paketi kapsamında yapılan düzenlemeyle ücretsiz izin verilenler ile 15 Mart sonrası işten çıkarılanlardan işsizlik sigortası alamayanlara günlük 39.24 lira yardım yapılacak.

SON 60 GÜN HİZMET AKDİ KOŞULU ARANMIYOR

Bu ücret desteğinde başvuruda bulunmak istenilen çalışanın son 3 yılda 600/120 gün veya 450/60 gün kurallarına uyup uymamasına bakılmıyor. Destek için çalışan ile 16 Nisan öncesinde hizmet akdi kurulmuş olması yeterli olacak.

DESTEK 17 TEMMUZ'A KADAR SÜRECEK

Nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağına ilişkin kanun 17 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu nedenle, nakdi ücret desteği 17 Nisan’dan sonraki süreler için ödenecek. Uygulama, uzatma kararı olmadığı takdirde 17 Temmuz’a kadar devam edecek. Ücretsiz izne çıkartılanların nakdi ücret desteğinden yararlanabilmesi için başvurular SGK’nın işveren sistemi üzerinden işverence yapılacak. İşsiz kalanlar ise başvurularını İŞKUR’un internet sitesi üzerinden yapabilecekler. İşsizlik maaşı çıkmayanlara da doğrudan nakdi ücret desteği sağlanacak.

EV HİZEMETLİLERİ DE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN FAYDALANABİLİR

“5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun Ek-9’uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde ayda on günden fazla çalışanlar da işsiz kalmaları veya ücretsiz izne ayrılıp kısa çalışma ödeneğinden yararlanamamaları durumunda nakdi ücret desteği alabiliyorlar. Ücretsiz izne ayrılan çalışanların nakdi ücret desteği başvurusu, bu kişileri çalıştıran işverenler tarafından yapılıyor. Ev hizmetlerinde çalışanlara ilişkin başvurunun, ücretsiz iznin verildiği ayın sonuna kadar sosyal güvenlik il müdürlüklerine veya sosyal güvenlik merkezlerine bildirilmesi gerekiyor. Ev hizmetlerinde çalışırken işten çıkartılmış olanlar ise başvurularını şahsen yapabiliyorlar.

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