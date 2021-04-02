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Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Mart ayı nakdi ücret desteği ödemelerinde tarih belli oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.04.2021 11:32 | Son Güncelleme

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmakta olan çalışanlar merakla nakdi ücret desteği ne zaman yatacak sorusunun yanıtını arıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Mart ayı nakdi ücret desteği ile ilgili tarih verdi. Peki nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? İşte Mart ayı nakdi ücret desteği ödemeleri tarihi...

Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Mart ayı nakdi ücret desteği ödemelerinde tarih belli oldu

Pandemi sürecinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanmakta olan çalışanlar nakdi ücret desteği ne zaman yatacak sorusunun cevabını araştırıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Mart ayı nakdi ücret desteği ile ilgili tarih verdi. Peki nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?

MAR AYI NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Nakdi ücret desteği başvuru süresi 1 Nisan itibariyle sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan ekonomik tedbirler kapsamında, "Sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primlerini üstlenecek, kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız" şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Sadece ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandırılacaktır. Yine ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilemeyecektir. Bu uygulamadan etkilenecek lokanta ve kafe gibi işletmecilere mevcut desteklere ilave olarak bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarımızın da prim yüklerini üstlenecek, ayrıca bunlara kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız." şeklinde sözlerini sürdürdü.

Bununla beraber kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar ise Mart ayı nakdi ücret desteği ödemelerini Nisan ayının ilk on gününde alabilecekler.

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