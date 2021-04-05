Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği ile ilgili açıklama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, nakdi ücret desteğinden faydalanan vatandaşların sistem üzerinde bulunan IBAN hesaplarına ödemenin yatırılacağını, IBAN bilgisi eksik olan vatandaşların ise nakdi ücret destek ödemelerini PTT aracılığı ile alabileceklerini paylaştı.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mart ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Nisan'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini ifade etti.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?

Korona virüs (Covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla, 4447 sayılı Kanunun geçici 24’üncü maddesi kapsamındaki kişilere ücretsiz izne çıkarıldıkları veya işsiz kaldıkları dönem için İşsizlik Sigortası Fonundan ve İŞKUR tarafından yapılan ödemedir.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ALMA ŞARTLARI NELER?

Nakdi ücret desteğinden yararlanmak isteyen kişilerin taşıması gereken şartlar şöyle: