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Nakdi ücret desteği nedir, kimler alabilir? Nakdi destek ücreti ne kadar?

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.07.2020 11:24 | Son Güncelleme

Nakdi ücret desteği ödemeleri konusunda meraklı bekleyiş devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, nakdi ücret desteği ödemelerinin ne zaman başlayacağını vatandaşlarla paylaştı. 8 Temmuz'dan itibaren başlayacak ödemeler 8-9-10 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Peki nakdi ücret desteği nedir? Kimler nakdi destek ücreti alabilir? İşte merak edilen detaylar...

Nakdi ücret desteği nedir, kimler alabilir? Nakdi destek ücreti ne kadar?

Nakdi destek ücreti konusunda beklenen haber Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Selçuk, nakdi destek ücreti ödemelerinin başlayacağı tarihi 8 Temmuz olarak duyurdu. Peki nakdi destek ücreti nedir? Kimler nakdi ücret desteği alabilir? İşte merak edilen detaylar...

Nakdi ücret desteği nedir?

Koronavirüsün olumsuz etkilerinden biri de çalışanlara iş hayatına oldu. Çok sayıda çalışan bu süreçte iş kaybı yaşarken, bir kısım ise ücretsiz izne ayrılmak durumda kaldı. Bu nedenle vatandaşları maddi açıdan rahatlatmak için nakdi destek ücreti ödemeleri yapılıyor.

Kimler nakdi ücret desteği alabilir?

Ücretsiz maaş desteği ücretsiz izne ayrılan, Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanamayan, 15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanmamış olan ve yaşlılık aylığı almayan işçiler bu uygulamadan faydalanabiliyor.

Kısa çalışma ödeneğinde 450 gün prim ödeme ve son 60 gün çalışma şartı aranıyor. Ancak bu şartı karşılayamayan önemli bir kesim var. Bakan Selçuk karşılamama oranının yüzde 25 olduğunu açıkladı.

Nakdi ücret desteğinden 17 nisan 2020 tarihinde işveren tarafından ücretsiz izne çıkarılan ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan kişiler yararlanıyor. Bunun dışında 15 Mart tarihinden sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneği alamayan işçiler de bu destekten faydalanabilecek.

Nakdi ücret desteği ne kadar?

Nakdi destek ücreti 39 lira üzerinden hesaplanıyor ve aylık bin 177 lira gelir desteği sağlıyor.

Nakdi ücret desteği başvurusu nasıl yapılır?

Nakdi ücret desteği için başvurular SGK ve İŞKUR üzerinden yapılıyor. Ödemeler her ayın 8'inden itibaren yapılacak.

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