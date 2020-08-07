Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün başlıyor!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün yapılmaya başlayacağını bildirdi. Bakan Selçuk ödemelerin banka hesapları ve PTT üzerinden gerçekleşeceğini açıkladı.

Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada, temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugünden itibaren yapılmaya başlayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Ücretsiz izne ayrılan işçilerimizin nakdi ücret desteği ödemelerini gerçekleştireceğiz. Ödemeler banka hesapları üzerinden yapılacak. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek."

