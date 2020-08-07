FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün başlıyor!

Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün başlıyor!

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.08.2020 10:30 | Son Güncelleme

Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelenin ekonomik tedbirleri kapsamında bir çok uygulamayı hayata geçiren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, salgın sürecinden maddi olarak olumsuz etkilenen vatandaşlar için Nakdi Ücret Desteğine devam ediyor. Temmuz ayı nakdi ücret desteği ödemeleri bugün başlıyor.

Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün başlıyor!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün yapılmaya başlayacağını bildirdi. Bakan Selçuk ödemelerin banka hesapları ve PTT üzerinden gerçekleşeceğini açıkladı.

Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada, temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugünden itibaren yapılmaya başlayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Ücretsiz izne ayrılan işçilerimizin nakdi ücret desteği ödemelerini gerçekleştireceğiz. Ödemeler banka hesapları üzerinden yapılacak. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte dijital dönüşümün ve geleceğin meslekleriİşte dijital dönüşümün ve geleceğin meslekleri
Altın alacaklara önemli uyarı! Altın alacaklara önemli uyarı!
Müjde! Sigorta girişiniz bu tarihten önceyse erken emekli olabilirsiniz!Müjde! Sigorta girişiniz bu tarihten önceyse erken emekli olabilirsiniz!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Koca: İngiliz’in İngiliz’e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz

Koca: İngiliz’in İngiliz’e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz

Tamer Karadağlı'dan "Bugün olsa yine eşinizi aldatır mısınız?" sorusuna flaş yanıt

Tamer Karadağlı'dan "Bugün olsa yine eşinizi aldatır mısınız?" sorusuna flaş yanıt

Altın fiyatları neden yükseliyor? İşte uzman yorumları

Altın fiyatları neden yükseliyor? İşte uzman yorumları

Merkez Bankası'ndan döviz ve altın açıklaması

Merkez Bankası'ndan döviz ve altın açıklaması

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

İkinci el araç satışına yeni düzenleme

İkinci el araç satışına yeni düzenleme

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Çeyrek altın için önemli tahmin: 950 TL olabilir!

Çeyrek altın için önemli tahmin: 950 TL olabilir!

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Altın fiyatları neden yükseliyor, artış devam edecek mi?

Altın fiyatları neden yükseliyor, artış devam edecek mi?

Eğer SGK girişiniz bu tarihten önceyse...

Eğer SGK girişiniz bu tarihten önceyse...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekonomi ve finans kuruluşları tetikte

Ekonomi ve finans kuruluşları tetikte

Altın alacaklara kuyumcular Odası'ndan sahte altın uyarısı

Altın alacaklara önemli uyarı!

Merkez Bankası'ndan likitide hamlesi

Merkez Bankası'ndan yeni adım

Araç sahipleri dikkat! Motorine zam bekleniyor

Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor

Altınla ilgili önemli tahmin! Gram altın yıl sonunda 600 lirayı bulabilir

Altınla ilgili önemli tahmin! Gram altın yıl sonunda 600 lirayı bulabilir

Türkiye Bankalar Birliği'nden Ekonomide Normalleşme Değerlendirme Toplantısı hakkında açıklama

Kritik toplantıyla ilgili açıklama geldi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.