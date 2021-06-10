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Nakdi ücret desteği uzayacak mı? Ücretsiz izin parası ne zaman bitecek?

10.06.2021 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nakdi ücret desteğinin uzayıp uzamayacağı vatandaşlar tarafından merak edilirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Bakan Bilgin, nakdi ücret desteği olarak bilinen ücretsiz izin parası ödeme tarihlerini kamuoyuna açıkladı. Peki nakdi ücret desteği uzayacak mı? Ücretsiz izin parası ne zaman bitecek? İşte yanıtı...

Nakdi ücret desteği uzayacak mı? Ücretsiz izin parası ne zaman bitecek?

Geçtiğimiz yıldan bu yana etkisini sürdüren pandemide maddi sıkıntı yaşayan vatandaşlar için ödenen nakdi ücret desteğinin uzayıp uzamayacağı merak ediliyordu. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den önemli bir açıklama geldi. Bilgin, nakdi ücret desteğinin ödeme tarihlerini kamuoyuna duyurdu. Peki nakdi ücret desteği uzayacak mı?

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UZAYACAK MI?

Pandemi sürecinde ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşların merakla takip ettiği nakdi ücret desteğinin ödenme tarihi açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Mayıs ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Haziran 2021 tarihinde yapılacağını duyurdu. Yapılacak ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını belirtti.

Bakan Bilgin, sistemde IBAN bilgisi eksik ya da hatalı bulunan kişilerin ödemelerinin ise PTT vasıtasıyla gerçekleştirileceğini açıkladı.

Ayrıca İŞKUR üzerinden yapılmış olan duyuruda "Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 17 Nisan 2020 tarihinde başlatılan Nakdi Ücret Desteği, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 30 Haziran 2021 tarihine daha uzatıldı." cümleleri kullanılmıştı.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?

Koronavirüs pandemisinin ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amaçlanarak nakdi ücret desteği uygulanmaya alınmıştır. 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamındaki kişilere ücretsiz izne çıkarıldıkları ya da işsiz kaldıkları süreç için İşsizlik Sigortası Fonundan ve İŞKUR tarafından yapılan bir ödemedir.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ KİMLERE VERİLİYOR?

15/03/2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshi sebebiyle İŞKUR'a yapılmış olan işsizlik ödeneği başvurusu bulunan ve ödeneğe hak kazanamayan işsizlerin, aynı zamanda başvuru yapılmasına gerek kalmadan nakdi ücret desteği ödemeleri İŞKUR tarafından gerçekleştirimektedir.

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Anahtar Kelimeler:
pandemi
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