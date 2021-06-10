Nakdi ücret desteği uzayacak mı? Ücretsiz izin parası ne zaman bitecek?

Geçtiğimiz yıldan bu yana etkisini sürdüren pandemide maddi sıkıntı yaşayan vatandaşlar için ödenen nakdi ücret desteğinin uzayıp uzamayacağı merak ediliyordu. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den önemli bir açıklama geldi. Bilgin, nakdi ücret desteğinin ödeme tarihlerini kamuoyuna duyurdu. Peki nakdi ücret desteği uzayacak mı?
Pandemi sürecinde ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşların merakla takip ettiği nakdi ücret desteğinin ödenme tarihi açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Mayıs ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Haziran 2021 tarihinde yapılacağını duyurdu. Yapılacak ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını belirtti.
Bakan Bilgin, sistemde IBAN bilgisi eksik ya da hatalı bulunan kişilerin ödemelerinin ise PTT vasıtasıyla gerçekleştirileceğini açıkladı.
Ayrıca İŞKUR üzerinden yapılmış olan duyuruda "Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 17 Nisan 2020 tarihinde başlatılan Nakdi Ücret Desteği, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 30 Haziran 2021 tarihine daha uzatıldı." cümleleri kullanılmıştı.
Koronavirüs pandemisinin ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amaçlanarak nakdi ücret desteği uygulanmaya alınmıştır. 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamındaki kişilere ücretsiz izne çıkarıldıkları ya da işsiz kaldıkları süreç için İşsizlik Sigortası Fonundan ve İŞKUR tarafından yapılan bir ödemedir.
15/03/2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshi sebebiyle İŞKUR'a yapılmış olan işsizlik ödeneği başvurusu bulunan ve ödeneğe hak kazanamayan işsizlerin, aynı zamanda başvuru yapılmasına gerek kalmadan nakdi ücret desteği ödemeleri İŞKUR tarafından gerçekleştirimektedir.
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