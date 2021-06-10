Nakdi ücret desteği uzayacak mı? Ücretsiz izin parası ne zaman bitecek?

Geçtiğimiz yıldan bu yana etkisini sürdüren pandemide maddi sıkıntı yaşayan vatandaşlar için ödenen nakdi ücret desteğinin uzayıp uzamayacağı merak ediliyordu. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den önemli bir açıklama geldi. Bilgin, nakdi ücret desteğinin ödeme tarihlerini kamuoyuna duyurdu. Peki nakdi ücret desteği uzayacak mı?

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UZAYACAK MI?

Pandemi sürecinde ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşların merakla takip ettiği nakdi ücret desteğinin ödenme tarihi açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Mayıs ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Haziran 2021 tarihinde yapılacağını duyurdu. Yapılacak ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını belirtti.

Bakan Bilgin, sistemde IBAN bilgisi eksik ya da hatalı bulunan kişilerin ödemelerinin ise PTT vasıtasıyla gerçekleştirileceğini açıkladı.

Ayrıca İŞKUR üzerinden yapılmış olan duyuruda "Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 17 Nisan 2020 tarihinde başlatılan Nakdi Ücret Desteği, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 30 Haziran 2021 tarihine daha uzatıldı." cümleleri kullanılmıştı.