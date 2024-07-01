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Nakit ihtiyacı olana kredi gibi uygulama! Bugün başlıyor, şartlar belli oldu: Aylık asgari ücretin en az 5 katı ödeme...

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
01.07.2024 08:47
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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (SEDDK) Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamında devreye alacağı Kısmen Ödeme Uygulaması bugün başlıyor. Bu kapsamda başvuru şartları, ödeme miktarı ve gerekli belgeler gibi konularda detaylar netleşti. Ancak verdiği taahhütnameyi yerine getiremeyenler ise aldığı parayı faiziyle geri ödeyecek.

Nakit ihtiyacı olana kredi gibi uygulama! Bugün başlıyor, şartlar belli oldu: Aylık asgari ücretin en az 5 katı ödeme...

Katılımcılar Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) hesaplarında biriken devlet katkısı dahil tutarları evlilik, konut alımı ve doğal afet halleri kapsamında başvuruda bulunarak alabilecek. Böylece katılımcılar hayatın önemli aşamalarında karşılaştıkları nakit ihtiyaçlarına sistemden çıkmadan çözüm bulurken, tasarruflarına ara vermemiş ve BES'teki haklarından feragat etmemiş olacak.

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HESAPTAKİ BİRİKİMİN NE KADAR KULLANILABİLECEK?

Yeni düzenlemede katılımcılar başvuru formunda belirtmek üzere, birikimlerinin yüzde 50'ye kadar kısmını alabilecek. Katılımcılar, sözleşmesi bulunan emeklilik şirketleri ile iletişime geçerek başvuruda bulunabilecek.

Emeklilik şirketleri kısmen ödeme başvurusunun kabul veya ret sonucunu, talep formunun ulaştığı tarihten itibaren üç iş günü içinde elektronik iletişim araçlarıyla katılımcıya bildirilecek.

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KISMİ ÖDEME ŞARTLARI

• Katılımcılar evlilik, konut ve doğal afet için sadece bir kez ödeme alabilirler. Doğal afet durumunda kısmen ödeme için tarih ve miktar şartına bakılmaz.
• Kısmen ödeme için ilk başvuru sistemdeki 5. yıldan itibaren ve aylık asgari ücretin en az 5 katı ödeme gerçekleştirilmesi halinde yapılabilir.
• Katılımcı evlilik için kısmen ödeme aldıysa, konut için kısmen ödemeyi en az beş yıl sonra ve aylık asgari ücretin en az 5 katı ödeme yaptığı takdirde alabilir. Konut için ödeme alındıysa, evlilik için de aynı şartlar geçerli olur.
• Birden fazla BES sözleşmesi bulunanlar için sadece bir başvuru hakkı tanınır.

BAŞVURUDA GEREKLİ BELGELER

Konut alımı için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan web tapu ile üretilen doğrulama kodunun bulunduğu tapu belgesi nüshası sunulacak. Evlilik hali için e-Devlet sistemi ile üretilen ve üzerinde doğrulama kodu bulunan nüfus kayıt örneği, doğal afet hali için doğal afetin gerçekleşmesine müteakip SEDDK tarafından duyurulan belge ibraz edilecek.

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SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Katılımcı istenilen belgeleri başvuru sırasında teslim edecek. Başvurusu onaylanıp ödeme alan katılımcılar ödeme aldıktan 2 ay sonrasına kadar konut alındığına ya da evlenildiğine dair belgeleri şirkete ileterek başvuru işlemlerini tamamlamakla yükümlü olacak. Evlilik ya da konut alımı başvuru tarihinden önce gerçekleşmişse 2 ay öncesine kadar bu belgeler geçerli olacak. Kısmen ödeme tutarları, en geç tüm fon paylarının nakde dönüştüğü günü takip eden ilk iş gününde katılımcı hesabına ödenecek.

BU DETAYA DİKKAT! FAİZİYLE GERİ ÖDEYEBİLİRSİNİZ

Katılımcı BES sözleşmesini, 3 yıllık taahhüt süresi içerisinde emeklilik, vefat veya maluliyet dışında sonlandırması durumunda, kısmen ödeme kapsamında aldığı devlet katkısı tutarını faiziyle geri ödeyecek.

Express


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