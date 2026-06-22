FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Nakit promosyona ek: Emekli için '90 bin TL' (Ziraat promosyon)

Haziran ayıyla birlikte emeklinin Temmuz zammı için rakamlar netleşmeye başlarken bir yandan da milyonlarca emekli bankalar tarafından sunulan emekli promosyon kampanyalarını araştırıyor. Bankaların promosyon kampanyalarında son rakamlar belli oldu.

Nakit promosyona ek: Emekli için '90 bin TL' (Ziraat promosyon)
Aleyna Türkmen

Emekliler Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zammı araştırırken bir yandan da bankalarca sunulan emekli promosyon kampanyalarını araştırıyor. Emekli promosyon kampanyalarında bankalar arası yarış kızışırken rakamlar da dikkat çekiyor.

Nakit promosyona ek: Emekli için 90 bin TL (Ziraat promosyon) 1

Bankaların promosyon kampanyaları ve tutarlar, emekli maaşına ve istenilen koşulların sağlanmasına göre değişkenlik gösterebiliyor. Bu nedenle promosyon kampanyalarıyla ilgili ayrıntıların detaylı şekilde araştırılması önem taşıyor. İşte promosyon kampanyalarında banka banka son rakamlar:

Nakit promosyona ek: Emekli için 90 bin TL (Ziraat promosyon) 2

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Banka aracılığı ile alanlara 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunuluyor.

Diğer yandan emeklilere nakit promosyona ek 90 bin TL'ye varan imkan da sunuluyor.

Buna göre; ilk kez emekli olan veya maaşını bankaya taşıyanlara özel 40 Bin TL 12 ay vadeli faizsiz kredi bulunuyor. Otomatik fatura ödemelerine toplamda 6.000 TL iade sunuluyor. Bunun yanı sıra ücretsiz HGS etiketi, indirimli kiralık kasa hizmeti, aylık 6 bin TL'ye varan Bankkart Lira, dijital kanallardan ücretsiz para transferi hizmeti, yaklaşık 19 bin ATM'den ücretsiz işlem imkanı sunulurken ayrıca mevcut emekli müşterilere yılda iki kez 25 Bin TL'ye kadar 3 taksitli faizsiz nakit avans sunulduğu açıklandı.

Nakit promosyona ek: Emekli için 90 bin TL (Ziraat promosyon) 3

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklilerinin 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabildiği belirtiliyor.

Nakit promosyona ek: Emekli için 90 bin TL (Ziraat promosyon) 4

GARANTİ

Emekli maaşını bankadan alanlara 25.000 TL’ye varan promosyon ve ödül imkanı sunuluyor. Emekli maaşını bankaya taşıyanlara, 15.000 TL’ye varan nakit promosyon ve 10.000 TL'ye varan bonus imkanı sunuluyor.

Nakit promosyona ek: Emekli için 90 bin TL (Ziraat promosyon) 5

AKBANK

SGK emekli maaşını taşıyana veya taahhüdünü yenileyene 15.000 TL’ye varan nakit promosyon imkanı sunuluyor.

Nakit promosyona ek: Emekli için 90 bin TL (Ziraat promosyon) 6

DENİZBANK

Emeklilere 30.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuluyor.

Nakit promosyona ek: Emekli için 90 bin TL (Ziraat promosyon) 7

TEB

Emeklilere 21.000 TL’ye varan promosyon imkanı sunuluyor. Emekli maaşı bankaya taşıyarak 36 ay boyunca bankadan almayı taahhüt edenlere toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) imkanı sunuluyor.

Nakit promosyona ek: Emekli için 90 bin TL (Ziraat promosyon) 8

TÜRKİYE FİNANS

Emeklilere 32.000 TL’ye varan nakit promosyon, bonus ve ödül imkanı sunuluyor.

Nakit promosyona ek: Emekli için 90 bin TL (Ziraat promosyon) 9

QNB

Emeklilere 20 bin TL'ye varan promosyon imkanı sunuluyor.

Nakit promosyona ek: Emekli için 90 bin TL (Ziraat promosyon) 10

ING

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını bankaya taşıyarak maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit emekli promosyonu imkanı, ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 32.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu imkanı sunuluyor.

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sanayi üretici fiyatları yükseldi: Yıllık artış yüzde 30,55 olduSanayi üretici fiyatları yükseldi: Yıllık artış yüzde 30,55 oldu
ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdiABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi

Anahtar Kelimeler:
Ziraat Bankası banka promosyonları emekli emekli promosyon Emekli promosyonu Emekli promosyon ücretleri emekli promosyon kampanyası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Barış Boyun çetesinin işleyişi: Avukat ve para ağı ifşa edildi

Barış Boyun çetesinin işleyişi: Avukat ve para ağı ifşa edildi

Özgür Özel'in yeni kuracağı partinin ismi hazır!

Özgür Özel'in yeni kuracağı partinin ismi hazır!

Belçika'ya İran'dan çelme! Dünya Kupası G grubu'nda hesaplar karıştı

Belçika'ya İran'dan çelme! Dünya Kupası G grubu'nda hesaplar karıştı

İfadesi ortaya çıktı: 'Cinsel parti' yanıtı

İfadesi ortaya çıktı: 'Cinsel parti' yanıtı

Ticaret Bakanlığı açıkladı: 1 Ocak 2027'ye kadar devam edecek

Ticaret Bakanlığı açıkladı: 1 Ocak 2027'ye kadar devam edecek

Kilosu 7 bin TL'den satılacak: 'Bu zam gerekliydi'

Kilosu 7 bin TL'den satılacak: 'Bu zam gerekliydi'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.