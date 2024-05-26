FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Narenciye sektöründe 'Irak' etkisi: Tarihinde ilk kez 1 milyar dolar barajını aştı

Narenciye sektöründe 'Irak' etkisi: Tarihinde ilk kez 1 milyar dolar barajını aştı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
26.05.2024 11:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk narenciye sektörü, Irak pazarında yüzde 399’luk rekor ihracat artış hızı yakaladı ve Irak’ı yakına getirdi. Irak, 2024 yılının Ocak-Nisan döneminde 90,2 milyon dolarlık ihracatla Türkiye’nin en çok narenciye ürünleri ihraç ettiği ikinci ülke konumuna yükseldi.

Narenciye sektöründe 'Irak' etkisi: Tarihinde ilk kez 1 milyar dolar barajını aştı

Narenciye sektörü 1 milyar 112 milyon dolarlık ihracatla geride bıraktı ve tarihinde ilk kez 1 milyar dolar barajını aştı. Türkiye’nin narenciye ürünleri ihracatı 2024 yılının Ocak-Nisan döneminde yüzde 16 artışla 408 milyon dolardan 475 milyon dolara ilerledi.Narenciye sektörünün ihracat başarısındaki asıl etken Irak’a gerçekleştirdiği ihracat artışı oldu.

MANDALİNA İHRACAT LİDERİ

Türkiye’nin narenciye ürünleri ihracatında mandalinanın liderliğini sürdürdüğünü aktaran Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, mandalina ihracatının yüzde 4’lük artışla 224 milyon dolardan 233,5 milyon dolara çıktığını ifade etti.

PORTAKAL REKORTMEN

Limon ihracatının yüzde 14’lük artışla 118 milyon dolardan 134 milyon dolara yükseldiği bilgisini veren Uçak, “Portakal narenciye ürünleri arasında ihracat artış rekortmeni oldu. 2023 yılının ilk 4 aylık döneminde 31 milyon dolar olan portakal ihracatımız 2024 yılının aynı döneminde yüzde 123’lük artışla 69,5 milyon dolara yükseldi. Greyfurt ihracatı ise; yüzde 9’luk gelişimle 34,5 milyon dolardan 37,5 milyon dolara ilerledi. Böylelikle 2024 yılının Ocak-Nisan döneminde narenciye ürün grubundaki dört ürünümüzde de ihracat artışı yakalanmış olduk” dedi.

2024 YILI İHRACAT HEDEFİ 1 MİLYAR 300 MİLYON DOLAR

Narenciye ürünlerinin sonbahar ve kış mevsimlerinde soğuk algınlıklarına karşı C vitamini deposu olduğunun altını çizen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, sözlerini şöyle sürdürdü;

“2023 yılında narenciye ürünleri ihracatımız yüzde 23’lük artışla 903 milyon dolardan, 1 milyar 112 milyon dolara yükselmişti. Narenciye ürünleri ihracatında 1 milyar dolar barajını ilk kez 2023 yılında geçme başarısı göstermiştik. Dünya’ya daha fazla şifa dağıtmaya 2024 yılında devam ediyoruz. Bu başarıyı yıl geneline yayarak 1 milyar 300 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandırmak istiyoruz.”

NARENCİYE İHRACATINDA RUSYA ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU

Türk narenciye sektörü, 2024 yılının 4 aylık döneminde en çok ihracatı 148 milyon dolarlık tutarla Rusya’ya yaptı. Rusya’yı 90,2 milyon dolarla Irak takip etti. Irak’a narenciye ihracatında yüzde 399’luk rekor artış gerçekleştirdik. Irak, bu başarıyla Ukrayna, Polonya ve Romanya’yı geride bıraktı, nefesini Rusya Federasyonu’nun ensesinde hissettirdi.

Türkiye, Ukrayna’ya 45,5 milyon dolarlık, Polonya’ya 23,4 milyon dolarlık ve Romanya’ya 22 milyon dolarlık narenciye ürünleri ihraç etme başarısı gösterdi.

MANDALİNA VE GREYFURTTA RUSYA, LİMON VE PORTAKALDA IRAK ZİRVEDE

Mandalina, 233,5 milyon dolarlık ihracatla Türkiye’nin 475 milyon dolarlık narenciye ürünleri ihracatından yüzde 49 pay aldı. Mandalina ihracatında Rusya 98 milyon dolarlık tutarla birinci ülke olurken, Irak 32 milyon dolarlık mandalina talebiyle zirve ortağı oldu. Türkiye, Irak’a 2023 yılının Ocak-Nisan döneminde 4,3 milyon dolarlık mandalina ihraç etmişken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 659’luk rekor artışla 32 milyon dolarlık mandalina ihraç etmeyi başardı.

Ukrayna, 24 milyon dolarlık, Polonya, 10,2 milyon dolarlık ve Sırbistan 10 milyon dolarlık mandalina talep etti. Rusya Federasyonu, Türkiye’den 9,7 milyon dolarlık greyfurt ithal ederek bu üründe de zirvede yer aldı.

Türk limonu ve portakalında en çok talepkar ülke ise Irak oldu. Türkiye’den Irak’a limon ihracatı yüzde 181’lik sıçramayla 11,8 milyon dolardan 33,4 milyon dolara çıkarken, Irak, portakalda da talebini Türkiye’den yana kullandı.

Irak, 2023 yılının Ocak - Nisan döneminde Türkiye’den 1,6 milyon dolarlık portakal ithal etmişken, 2024 yılının aynı zaman aralığında yüzde 1334’lük rekor talep artışıyla 23 milyon 323 bin dolarlık Türk portakalı talep etti. Irak, 2024 yılının ilk 4 aylık döneminde, Türkiye’nin limon ve portakal ihracatında birinci ülke konumuna yükselerek, Rusya’yı geçti.

(İHA)

Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Şimşek duyurdu! Konutta yeni dönem başlıyor! Çalışmada sona gelindiBakan Şimşek duyurdu! Konutta yeni dönem başlıyor! Çalışmada sona gelindi
400 bin liraya kadar hibe! 400 bin liraya kadar hibe!
Edirne'den sonra bir 'tiny house' yasağı daha! Edirne'den sonra bir 'tiny house' yasağı daha!
Anahtar Kelimeler:
İhracat Narenciye
En Çok Okunan Haberler
SGK düğmeye bastı: Eşe dosta iyilik yapmak isterken o yola başvurulanlar yandı!

SGK düğmeye bastı: Eşe dosta iyilik yapmak isterken o yola başvurulanlar yandı!

Bir sayfayı takip etti, başına gelmeyen kaldı! Dolandırıcıların eline düşen kadının aylık ödemesi dudak uçuklattı!

Bir sayfayı takip etti, başına gelmeyen kaldı! Dolandırıcıların eline düşen kadının aylık ödemesi dudak uçuklattı!

Bakan Şimşek duyurdu! Konutta yeni dönem başlıyor! Çalışmada sona gelindi

Bakan Şimşek duyurdu! Konutta yeni dönem başlıyor! Çalışmada sona gelindi

Edirne'den sonra bir 'tiny house' yasağı daha!

Edirne'den sonra bir 'tiny house' yasağı daha!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

iPhone, AirPods, MacBook... Şimdi almanın tam zamanı!

iPhone, AirPods, MacBook... Şimdi almanın tam zamanı!

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley indirimleri devam ediyor

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley indirimleri devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.