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NATO'ya başvuru yapan Finlandiya'ya doğal gaz şoku! Rusya bu sabah vanaları kapattı

21.05.2022 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde NATO'ya resmi olarak başvurarak Türkiye'den büyük tepki gören Finlandiya için Rusya'dan yeni bir karar geldi. Ruble ile ödemeyi kabul etmeyen Finlandiya'ya doğal gaz akışının bu sabah saat 07.00 itibarıyla kesildiği bildirildi.

NATO'ya başvuru yapan Finlandiya'ya doğal gaz şoku! Rusya bu sabah vanaları kapattı

Rusya Bulgaristan ve Polonya'dan sonra bir ülkenin daha gazını kesti. Bu sabah saat 07.00 itibarıyla, NATO'ya üyelik başvurusu yapan Finlandiya'nın Rus rublesi ile ödeme yapmayı reddetmesi üzerine ülkeye gaz dağıtımı durduruldu.

Finlandiya devletine ait gaz şirketi Gasum, bugünden itibaren yaz sezonunda Finlandiya'yı Estonya'ya bağlayan Baltık doğal gaz boru hattı (Balticconnector) aracılığıyla Finli müşterilerine diğer kaynaklardan doğal gaz tedarik edeceğini ve şirketin gaz dolum istasyonlarının normal şekilde çalışmayı sürdüreceğini bildirdi.

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"BU DURUMA HAZIRLANIYORDUK"

Gasum CEO'su Mika Wiljanen konuya ilişkin değerlendirmesinde, Rusya'dan doğal gaz arzının durdurulacak olmasının son derece üzücü olduğunu belirterek, "Ancak bu duruma dikkatle hazırlanıyorduk. Gaz iletim hatlarında bir sıkıntı olmaması durumunda önümüzdeki aylarda tüm müşterilerimize gaz tedarik edebileceğiz." ifadelerini kullandı.

Doğal gaz ihtiyacının neredeyse tamamını Rusya'dan ithalatla karşılayan Finlandiya'nın Moskova ile 2031 yılına kadar gaz tedarik sözleşmesi bulunuyor.

GEÇEN HAFTA ELEKTRİK AKIŞINI DA KESTİLER

Rusya'nın en büyük elektrik üretim ve dağıtım şirketi Inter RAO da geçen hafta, ödeme alamadığı gerekçesiyle Finlandiya'ya artık elektrik sağlamayacağını açıklamıştı.

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NE OLMUŞTU?

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonunun başlamasının ardından ABD ve müttefikleri, Moskova'yı yaptırımlarla vurmuş ve Rusya'nın enerji kaynaklarına bağımlılığını azaltma çağrıları yapmıştı.

Kremlin ise buna çeşitli önlemlerle karşılık verdi ve 'dost olmayan ülkeler' diye listelediği ülkelerin doğal gazı ruble olarak ödemesini talep etmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu ülkelerden gaz alıcılarının ruble ile ödemeyi kabul etmemesi halinde Rusya'nın bunu gaz sözleşmelerinde temerrüt olarak göreceğini açıklamıştı.


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