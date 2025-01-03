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'Ne alırsan 100 TL' kampanyası mağaza önünü miting alanına çevirdi! Duyan koştu geldi içeriye giren çıkamadı...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
03.01.2025 15:25
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Duyan koşa koşa geldi. Düzce'de açılan ucuzluk mağazası, 'Ne alırsan 100 TL' kampanyasıyla yoğun ilgi gördü. Sabahın erken saatlerinden itibaren mağaza önünde toplanan kalabalık, zamanla miting alanına dönerken, içeride izdiham yaşanmaması için kapılar kapatıldı.

'Ne alırsan 100 TL' kampanyası mağaza önünü miting alanına çevirdi! Duyan koştu geldi içeriye giren çıkamadı...

Düzce merkezde bir ucuzluk mağazası açıldı. İlk güne özel olarak "Ne alırsan 100 TL" kampanyası yapan mağaza, bunu sosyal medya hesaplarından da duyurunca vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren mağaza önünde yoğunluk oluşturdu.

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GİREN ÇIKAMADI

Miting alanına dönen mağaza önündeki kalabalığın içeride izdiham oluşturmaması için işyeri sahipleri kapıları kapatarak müşterileri içeriye sırayla aldı.

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Ancak sabahın erken saatlerinde itibaren mağaza önünde bekleyen müşteriler, zaman zaman işyeri çalışanlarıyla ve birbirleriyle tartıştı.

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ÇALIŞANLARIN YARDIMIYLA KENDİLERİNİ DIŞARI ATTILAR

Alışverişini yapanlar ise dışarı çıkmakta zorlandı. Müşterilerin kalabalık içinden çıkmasına işyeri çalışanları yardımcı olmaya çalıştı.

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Anahtar Kelimeler:
market mağaza ucuz
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