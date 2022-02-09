Ne altın ne dolar! Bu yatırım aracı çok fazla kazandırıyor

Dünyada ve Türkiye’de özellikle risk algısının bozulduğu ve reel getiri arayışının öne çıktığı dönemde altın kadar, gümüş de popüler bir yatırım aracı olarak öne çıkıyor.

Altın ve ve gümüşün uzun dönemli ons fiyat hareketlerine bakıldığında, ikisinin de 1970’lerin sonu ve 1980’lerin başındaki kısa süreli sıçrayışları ve ardından sert düşüş ile geldikleri seviyelerde çok uzun yıllar yatay seyrettiği görülüyor.

Uzun yıllar yatay seyretmelerinin ardından; 2008 küresel finans Krizi öncesi ve sonrası dönemi de içine alan 2005–2013 yıllarında tekrar kıpırdama yaşayan bu değerli metaller 2019-2020’lere kadar sakin bir seyir izledi.

GRAM ALTINDAKİ SÜREKLİ YÜKSELİŞ

Bu noktada Türk Lirası’nın seyri kuşkusuz yurt içinde altın ve gümüş fiyatlarının hareketinde belirleyici bir diğer ana unsur olarak işlev gördü.

2000’lerin başından itibaren gram altında kademeli olarak genellikle sürekli yükseliş ve gram gümüşte de TL’de değer kaybının belirginleştiği yani döviz kurlarının belirgin yükseldiği 2018’lerden sonra dalgalı bir yukarı yönlü hareket izlendi.

Bloomberg'in haberine göre, Türkiye’de bireysel anlamda altının popülaritesinde de bu olgunun rol oynadığı yadsınmaz görünüyor. TL’deki konumlanmaya ilaveten ons gümüşün de son yıllarda hareketlenmesi gümüşü de giderek ilgi odağı haline getirdi.

GÜMÜŞE İLGİ BÜYÜK

Piyasalardaki fiyatlamaların yanı sıra elektronik, otomotiv ve enerji gibi sektörlerde kullanım alanı bulunduğundan imalat yönü de öne çıkan gümüşe dair beklentiler; ons tarafında 2022’de özellikle küresel arz darboğazlarının aşılması ve Fed’e dair algının değerli metaller tarafında bariz bir negatif etki yaratmayacağı ihtimalleri ile yukarı yönde tema ile biçimleniyor. Aynı zamanda ons altın ve ons gümüşte pandemi sürecinde görülen tepe noktalardan geriye gelinmesi sürecinin, reel getiride kısa vadedeki negatif görünümün devamı ile süreceği de düşünülüyor.

Türkiye’de ise son yıllarda kurlardaki artış ve ons fiyatlarının önceki yıllara göre yüksek kalmasının da desteği ile gümüşe gösterilen ilgi altına yaklaşıyor.

YATIRIM FONLARI DA GÜMÜŞE YÖNELİYOR

Gümüş hesaplarının yanı sıra yatırım fonları içerisinde de kendine yer bulan gümüş, son olarak bireysel emeklilik tarafında da “kıymetli maden fonu” portföylerinde yer almaya başladı. TEFAS’ta yer alan bilgilere göre 9 Şubat 2021 itibarı ile yatırım fonları içerisindeki gümüş içerikli fonların son 1 yıllık getirisi yüzde 50’ler civarında kümeleniyor. 2021 yılı ortalarında işlem görmeye başlayan gümüş içeriği bulunan emeklilik yatırım fonu ise 6 aylık getiride TEFAS verilerine göre yine yüzde 49 getiri performansı elde etmiş görünüyor.



